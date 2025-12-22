PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannte zerkratzen den Lack an mehreren Fahrzeugen - Geschädigten- und Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag zerkratzten Unbekannte im Stadtgebiet von Hockenheim an mehreren geparkten Fahrzeugen den Lack.

Die Unbekannten kratzten mit einem spitzen Gegenstand über den Lack der drei Fahrzeuge, die in der Heinrich-Böll-Straße am Fahrbahnrand abgestellt waren. Dabei wurden die Fahrzeuge entlang der Fahrerseite beschädigt.

Das Polizeirevier Hockenheim hat die Ermittlung nach dem Täter oder der Täterin aufgenommen und sucht nun weitere Geschädigte sowie Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06205/2860-0 beim Polizeirevier Hockenheim zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Michael Klump
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: MANNHEIM.PP.STS.OE@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

