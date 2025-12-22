PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: St. Leon-Rot/Rhein-Neckar-Kreis/BAB 5/BAB 6: Zahlreiche Verkehrsunfälle rund um das Autobahnkreuz Walldorf

Rhein-Neckar-Kreis/BAB 5/BAB 6 (ots)

Im Zeitraum zwischen Freitagvormittag und Sonntagnachmittag ereigneten sich auf den Autobahnen 5 und 6 ( wäre mit nochmaligem A ja doppelt) rund um das Autobahnkreuz Walldorf zahlreiche Verkehrsunfälle. Dabei wurden mindestens sieben Personen verletzt und es entstand Sachschaden von über 100.000 Euro.

Am Freitagvormittag streifte ein unbekannter Lastwagenfahrer mit seinem Fahrzeug eine mobile Absperrwand, die aufgrund von Fahrbahnmarkierungsarbeiten aufgestellt worden war, und beschädigte diese. Anschließend fuhr er einfach davon. Es war Sachschaden in Höhe von rund 33.000 Euro entstanden.

Am nächsten Tag ereignete sich ein Auffahrunfall auf der A 5 in Fahrtrichtung Heidelberg. Weil ein Fahrzeugführer verkehrsbedingt stark bremsen musste, kam es zu einem Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Vier Personen wurden leicht verletzt, zwei der Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird mit 19.000 Euro beziffert.

Am Sonntag ereigneten sich drei Verkehrsunfälle. Gegen 11.15 Uhr musste eine 44-jährige Frau ihren BMW verkehrsbedingt abbremsen, woraufhin ihr eine 46-jährige Frau mit ihrem Audi ins Heck fuhr. Eine Person wurde leicht verletzt, ein Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt.

Gegen 13.30 Uhr kam es zu einem weiteren Auffahrunfall auf der A 6 in Fahrtrichtung Heilbronn. Am Stauende prallten drei Fahrzeuge aufeinander. Zwei Personen erlitten leichte Verletzungen, alle drei Autos wurden abgeschleppt. Es war Sachschaden in Höhe von rund 50.000 Euro entstanden.

Zuletzt ereignete sich am Sonntagnachmittag, gegen 14.50 Uhr auf der A 5 in Fahrtrichtung Heidelberg, ein Auffahrunfall, bei dem lediglich Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro entstand.

Die Unfallermittlungen erfolgen durch die Autobahnpolizei Walldorf.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Michael Klump
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: MANNHEIM.PP.STS.OE@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim

