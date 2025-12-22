Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Hochwertige Gegenstände und Bargeld aus Wohnanwesen entwendet - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Am vergangenen Wochenende wurde in mehrere Wohnanwesen eingebrochen und daraus unterschiedliche Wertgegenstände sowie hohe Bargeldsummen entwendet.

Am Freitag im Zeitraum zwischen 14:45 Uhr und 21:00 Uhr verschafften sich Unbekannte Zugang zu einem Balkon eines Wohnanwesens im Torgauer Weg und hebelten von dort ein Fenster auf, um in das Innere zu gelangen. Neben den Zimmern wurden sämtliche Schränke, Vitrinen und Sideboards durchwühlt, um Wertgegenstände ausfindig zu machen.

Bisherigen Ermittlungen zufolge wurden eine hochwertige Armbanduhr der Marke Breitling, ein mehrteiliges Silberbesteckset und ein mittlerer dreistelliger Bargeldbetrag entwendet.

Außerdem gelangten Unbekannte am selben Tag im Zeitraum zwischen 16:30 Uhr und 19:50 Uhr über einen Balkon in eine Wohnung eines Mehrparteienhauses in der Rüsselsheimer Straße. Bisher ist bekannt, dass knapp 11.000 Euro Bargeld sowie Ketten aus Gold entwendet wurden.

Am Samstagabend wurde in der Zeit zwischen 17:15 Uhr und 22:30 Uhr in ein Einfamilienhaus im Eberswalder Weg eingebrochen. Unbekannte schlugen zunächst eine Terrassentür ein, um sich Zutritt zu dem Wohnhaus zu verschaffen. Es wurden mehrere Tausend Euro in bar entwendet. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann bislang noch nicht beziffert werden.

Ob die Taten im Zusammenhang stehen, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen, die vom Fachdezernat für Eigentumsdelikte der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg geführt werden.

Personen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise zu den Taten oder der Täterschaft mitteilen können, werden gebeten, sich beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon unter der Telefonnummer 0621 174-4444 zu melden.

