POL-MA: Mannheim: Smartphones und Bargeld aus Geschäftsraum entwendet - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag verschaffte sich eine bislang unbekannte Täterschaft gewaltsam Zutritt zu einem Verkaufsgeschäft in der Mannheimer Innenstadt und entwendete daraus mehrere Mobiltelefone sowie Bargeld.

Bisherigen Ermittlungen zufolge brachen mindestens zwei männliche Personen gegen 03:10 Uhr in das Verkaufsgeschäft im Quadrat Q 2 ein, indem sie zunächst das Glas der Eingangstür einschlugen.

Anschließend drangen sie durch die entstandene Öffnung in den Shop ein und entwendeten daraus Smartphones im Wert von mehreren Tausend Euro. Außerdem entwendeten die Täter eine Geldkassette samt Bargeld im dreistelligen Bereich. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann noch nicht abschließend beziffert werden.

Die beiden Einbrecher flüchteten mit Fahrrädern von der Örtlichkeit über die Quadrate R 1/ R 2 zum Herschelplatz, wo sie zunächst das Bargeld aus der Kassette nahmen. Die leere Geldkasse sowie die beiden Fahrräder ließen sie zurück und entfernten sich schließlich in unbekannte Richtung.

Das Polizeirevier Mannheim-Innenstadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise zu dem Tatgeschehen mitteilen können, sich unter der Telefonnummer 0621 1258-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Celina-Marie Petersen
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

