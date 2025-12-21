Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Unter Alkoholeinfluss Verkehrsunfall mit drei Fahrzeugen verursacht

Mannheim (ots)

Am Samstagabend kam es gegen 19:30 Uhr auf der B38a in Höhe der Will-Sohl-Straße in Fahrtrichtung Mannheim-Feudenheim zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befand sich ein 57-jähriger Fahrer eines Audis auf dem rechten Fahrstreifen der B38a, als er aufgrund von Unachtsamkeit auf einen verkehrsbedingt stehenden Opel auffuhr. Durch die Kollision wurde der Opel auf einen davor befindlichen VW geschoben. Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch im Atem des 57-Jährigen Unfallverursachers. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über 1,6 Promille. Nachdem der Fahrer beim Polizeirevier Mannheim-Oststadt eine Blutprobe abgeben durfte, wurde sein Führerschein beschlagnahmt. An den am Verkehrsunfall beteiligten Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von rund 25.000 Euro. Der Mann sieht nun einer Strafanzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung entgegen.

