PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Unter Alkoholeinfluss Verkehrsunfall mit drei Fahrzeugen verursacht

Mannheim (ots)

Am Samstagabend kam es gegen 19:30 Uhr auf der B38a in Höhe der Will-Sohl-Straße in Fahrtrichtung Mannheim-Feudenheim zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befand sich ein 57-jähriger Fahrer eines Audis auf dem rechten Fahrstreifen der B38a, als er aufgrund von Unachtsamkeit auf einen verkehrsbedingt stehenden Opel auffuhr. Durch die Kollision wurde der Opel auf einen davor befindlichen VW geschoben. Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch im Atem des 57-Jährigen Unfallverursachers. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über 1,6 Promille. Nachdem der Fahrer beim Polizeirevier Mannheim-Oststadt eine Blutprobe abgeben durfte, wurde sein Führerschein beschlagnahmt. An den am Verkehrsunfall beteiligten Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von rund 25.000 Euro. Der Mann sieht nun einer Strafanzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Michael Schäfer
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Alle Meldungen Alle
  • 21.12.2025 – 09:03

    POL-MA: Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis: Schlägerei löst größeren Polizeieinsatz aus

    Wiesloch (ots) - In der Nacht vom Samstag auf Sonntag kam es in einer Lokalität in Wiesloch zu einer Schlägerei unter mehreren Personen. Ersten Ermittlungen zufolge kam es in dem Lokal zu einem Streit zwischen zwei Parteien. Drei alkoholisierte Gäste gerieten aus bislang unbekannten Gründen in eine verbale ...

    mehr
  • 21.12.2025 – 08:38

    POL-MA: Leimen-St. Ilgen/Rhein Neckar-Kreis: Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugen gesucht

    Leimen (ots) - Ein oder mehrere unbekannte Täter brachen am Samstag den 20.12.2020, in der Zeit von 15.45 bis 24.00 Uhr, in ein in der Waid-Hessel-Straße gelegenes Einfamilienhaus ein. Hier nutzten der oder die Täter die Abwesenheit der Hauseigentümer aus, hebelten eine rückseitig gelegene Terassentür auf und gelangten so in das Innere des Hauses. Ob etwas aus ...

    mehr
  • 20.12.2025 – 09:45

    POL-MA: Mannheim: Erneut "Krähenfüße" auf der Fahrbahn - Zeugenaufruf

    Mannheim (ots) - Am 20.12.2025, gegen 06:30 Uhrstellte eine Streife des Polizeireviers Mannheim-Käfertal im Bereich MA-Wallstadt, beim Befahren der Römerstraße, auf Höhe der Schulzenstraße, mehrere sog. Krähenfüsse auf der Fahrbahn fest, unter anderem hatte sich eins dieser Metallsterne in den Reifen des Streifenwagens gebohrt, welcher hierdurch beschädigt ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren