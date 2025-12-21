PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis: Schlägerei löst größeren Polizeieinsatz aus

Wiesloch (ots)

In der Nacht vom Samstag auf Sonntag kam es in einer Lokalität in Wiesloch zu einer Schlägerei unter mehreren Personen. Ersten Ermittlungen zufolge kam es in dem Lokal zu einem Streit zwischen zwei Parteien. Drei alkoholisierte Gäste gerieten aus bislang unbekannten Gründen in eine verbale Auseinandersetzung mit dem 39-Jährigen Wirt, sowie einem weiteren bislang unbekannten Gast, welcher mit dem Wirt befreundet ist. Fortlaufend entwickelte sich die Streitigkeit zu Handgreiflichkeiten. Im Zuge des Gemenges wurde einem 23-Jährigen Gast eine Bierflasche auf den Kopf geschlagen, wodurch die Person eine Platzwunde am Kopf erlitt. Im Laufe des eskalierenden Streites versprühte einer der Beteiligten Pfefferspray, welches in den engen Räumlichkeiten schnell seine Wirkung entfaltete. Sämtliche Gäste verließen daraufhin selbständig das Lokal. Sowohl der 23-Jährige Verletzte als auch mehrere Personen, welche durch da Pfefferspray verletzt waren, wurden vor Ort durch den Rettungsdienst behandelt und im Anschluss vorsorglich zur weiteren Behandlung in die umliegenden Krankenhäuser verbracht. Die weitere Sachverhaltsklärung wird durch das Polizeirevier Wiesloch überprüft.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim

