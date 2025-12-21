PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Gefährliche Körperverletzung in der Heidelberger Altstadt - Zeugenaufruf

Heidelberg (ots)

Am frühen Samstagmorgen, kurz vor 02:00 Uhr, kam es in der Unteren Straße/Dreikönigstraße zu einer gefährlichen Körperverletzung zum Nachteil eines 27-jährigen und eines 28-jährigen Mannes. Die zwei Geschädigten standen mit einer Freundin auf der Straße und unterhielten sich, als zwei unbekannte männliche Tatverdächtige zu ihnen kamen und in ein Gespräch verwickelten. Daraus resultierte zunächst ein verbaler Streit, der sich letztendlich in eine körperliche Auseinandersetzung gipfelte. Die beiden noch Unbekannten attackierten gemeinsam die jungen Männer mit Faustschlägen und Stößen und verletzten diese so im Kopfbereich, dass sie zur weiteren ärztlichen Versorgung durch den Rettungsdienst in nahegelegen Krankenhäuser verbracht werden mussten.

Die Tatverdächtigen wurden wie folgt beschrieben:

1. Person

   -	1,85m groß -	Sportliche Figur -	Mitteleuropäischer Phänotyp -	
Dunkle, kurze Haare, seitlich kürzer -	Vollbart -	Grün/schwarze 
Windjacke mit grüner Kapuze

2. Person

   -	1.75m groß -	Schlank -	Mitteleuropäischer Phänotyp -	Dunkler 
Backenbart -	Schwarze Beaniemütze, schwarze Windjacke, schwarze Hose

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Tätern oder der Tat machen können, werden gebeten, sich bei dem Polizeirevier Heidelberg-Mitte, unter der Telefonnummer: 06221/1857-0, zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Michael Schäfer
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

