POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/ Emden für den 19.12.2025

Westoverledingen - Diebstahl auf Baustelle

Am 18.12.2025 in der Zeit zwischen 17:05 Uhr und 12:00 Uhr kam es in Westoverledingen, auf einer Baustelle am Bahnhof in der Deichstraße, zu einem Diebstahl. Die bislang unbekannte Täterschaft entwendete Diebesgut einer Firma aus Stadthagen im unteren fünfstelligen Wert. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben oder weitere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Moormerland - Verkehrsunfallflucht

Am 17.12.2025 in der Zeit zwischen 07:00 Uhr und 11:30 Uhr kam es in Moormerland, auf einem Schulparkplatz in der Norderstraße, zu einem Verkehrsunfall. Eine bislang unbekannte Person touchierte mit ihrem Fahrzeug beim Ein- oder Ausparken den ordnungsgemäß geparkten schwarzen Audi A3 einer 25-jährigen Frau. Anschließend entfernte sich die Person unerlaubt vom Unfallort. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben oder weitere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Moormerland - Diebstahl aus Lagercontainer

In der Zeit zwischen dem 12.12.2025 um 15:00 Uhr und dem 18.12.2025 um 15:00 Uhr kam es in Moormerland, bei einem Lebensmittelgeschäft in der Rudolf-Eucken-Straße, zu einem Diebstahl. Die bislang unbekannte Täterschaft gelangte auf bislang unbekannte Art und Weise in einen dortigen Lagercontainer. Es wurde Diebesgut im unteren fünfstelligen Wert entwendet. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben oder weitere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Rhauderfehn - Anlagebetrug

Am 18.12.2025 wurde der Polizei gemeldet, dass eine 72-jährige Frau aus Rhauderfehn mehrere Überweisungen ins Ausland getätigt hat. Sie veranlasste zunächst eine Überweisung im unteren dreistelligen Bereich, da sie mit einer geschickten Gesprächsführung der unbekannten Täter im Glauben gelassen wurde, mit dieser Einzahlung eine größere Geldsumme zu erhalten. Im Laufe der Zeit überwies sie immer wieder einzelne Geldbeträge für angebliche Bankgebühren. Hierdurch entstand insgesamt ein Schaden im unteren fünfstelligen Wert.

Die Polizei warnt vor Anlagebetrug und rät zu besonderer Vorsicht bei vermeintlich lukrativen Investitionsangeboten. Seien Sie misstrauisch bei hohen Renditeversprechen mit geringem oder gar keinem Risiko, denn solche Angebote sind häufig unseriös. Geben Sie niemals sensible Daten wie Online-Banking-Zugangsdaten, TANs oder Ausweiskopien weiter. Gewinne, die zu gut erscheinen, um wahr zu sein, sind in vielen Fällen ein deutliches Warnsignal. Überprüfen Sie Anbieter vor einer Investition sorgfältig, zum Beispiel über die Unternehmenssuche der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin). Installieren oder erlauben Sie keine Fernzugriffs-Software für unbekannte Personen. Wenn Sie den Verdacht haben, Opfer eines Anlagebetrugs geworden zu sein, tätigen Sie keine weiteren Zahlungen, wenden Sie sich umgehend an Ihre Bank und erstatten Sie Anzeige bei der Polizei, beispielsweise über die Onlinewache.

Leer - Pkw-Brand

Am 18.12.2025 um 06:46 Uhr kam es in Leer, auf einem Parkplatz am Ostersteg, zu einem Brand. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet ein im Innenstadtbereich geparkter Transporter VW Crafter eines 39-jährigen Mannes in Brand. Durch die Hitzeentwicklung platzten an einem Gebäude vier Glasscheiben. Es wurden keine Personen verletzt. Die Feuerwehr war vor Ort. Der Schaden wird auf einen unteren fünfstelligen Bereich geschätzt. Die weiteren Ermittlungen wurden aufgenommen.

Leer - Wartepflicht am Bahnübergang

Am 18.12.2025 gegen 18:30 Uhr kam es in Leer, am Bahnübergang in der Bremer Straße, zu einem Einsatz. Eine 53-jährige Frau kam mit ihrem Fahrzeug auf dem Bahnübergang zum Stehen. Die Schranke senkte sich beim Eintreffen der Beamten auf die Motorhaube der Frau. Durch die Beamten konnte die Schranke hochgeführt werden. Die Frau wurde mit ihrem Fahrzeug vom Bahnübergang geführt. Der herannahende Zug hatte durch den geschilderten Sachverhalt zwei Minuten Verzögerung. An der Schranke sowie an dem Pkw entstanden keine Schäden.

Die Polizei weist an dieser Stelle darauf hin, dass es besonders an Bahnübergängen wichtig ist, vorausschauend zu fahren. Wer ohne ausreichenden Abstand oder Aufmerksamkeit fährt, läuft Gefahr, auf dem Bahnübergang zum Stillstand zu kommen - etwa durch stockenden Verkehr oder ein plötzliches Anhalten des vorausfahrenden Fahrzeugs. Ein Halt auf dem Bahnübergang stellt eine erhebliche Gefahr dar, da sich Züge nicht kurzfristig abbremsen lassen. Achten Sie daher stets darauf, den Bahnübergang nur dann zu überqueren, wenn dieser vollständig und ohne Anhalten geräumt werden kann.

Emden - Kennzeichendiebstahl

Am 18.12.2025 in der Zeit zwischen 18:45 Uhr und 19:15 Uhr kam es in Emden, bei einem Verbrauchermarkt in der Fritz-Reuter-Straße, zu einem Diebstahl. Die bislang unbekannte Täterschaft entwendete ein Kennzeichen eines grauen Citroen C5 eines 64-jährigen Mannes. Der Pkw war auf dem dortigen Parkplatz abgestellt.

Emden - Diebstahl aus Container

In der Zeit zwischen dem 17.12.2025 um 16:45 Uhr und dem 18.12.2025 um 08:00 Uhr kam es in Emden, bei einem maritimen Dienstleistungsunternehmen in der Willi-Zander-Straße, zu einem versuchten Diebstahl. Die bislang unbekannte Täterschaft gelangte auf unbekannte Art und Weise in einen dortigen Lagercontainer. Es wurde kein Diebesgut erlangt.

In der Zeit zwischen dem 17.12.2025 um 16:30 Uhr und dem 18.12.2025 um 07:00 Uhr kam es in Emden, auf einer Baustelle in der Willi-Zander-Straße, zu einem Diebstahl. Die bislang unbekannte Täterschaft gelangte auf unbekannte Art und Weise in einen dortigen Container eines Bauunternehmens. Es wurde Diebesgut im unteren dreistelligen Bereich entwendet. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben oder weitere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

