Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Aurich und der Polizeiinspektion Leer/ Emden

Polizeiinspektion Leer/ Emden (ots)

++gefährliche Körperverletzung in Emden++

Am 17.12.2025 gegen 18:20 Uhr ereignete sich eine gefährliche Körperverletzung in Emden. Der Polizei wurde durch Zeugen gemeldet, dass es in der Wilhelm-Hauff-Straße zu einer körperlichen Auseinandersetzung mit einer verletzten Person gekommen sei.

Ein Jugendlicher wurde schwer verletzt, sodass er vor Ort notfallmedizinisch durch die alarmierten Rettungskräfte erstversorgt und für die weitere Behandlung in ein Krankenhaus gebracht wurde. Dort konnte sein Zustand stabilisiert werden.

Ein tatverdächtiger 20-jähriger Mann konnte durch die Kräfte der Polizei Emden vorläufig festgenommen werden. Im weiteren Verlauf der Ermittlungen wurde der Tatverdächtige wieder entlassen.

Die Polizei Leer und die Staatsanwaltschaft Aurich haben die Ermittlungen übernommen. Diese dauern derzeit an.

Rückfragen bitte an:
Frau Staatsanwältin
A. Hoormann
Staatsanwaltschaft Aurich
Schloßplatz 10 in 26603 Aurich
Tel. 04941 9998-516

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell

