PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Leer/Emden mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Aurich und der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 16.12.2025

PI Leer/Emden (ots)

++Ermittlungsstand nach Fahrzeugbränden++

Leer - Ermittlungsstand nach Fahrzeugbränden

Nachdem es am 02.12.2025 und am 11.12.2025 in den Straßen "Unter den Eichen", in der Bachstraße sowie in der Brahmsstraße zu Fahrzeugbränden kam, haben die Staatsanwaltschaft Aurich und die Polizeiinspektion Leer/Emden die Ermittlungen in der Sache aufgenommen. Im Rahmen der Ermittlungen konnten erste Erkenntnisse gewonnen werden, die zu drei Wohnungsdurchsuchungen geführt haben. Im Rahmen der Durchsuchungen konnten Gegenstände sichergestellt werden, die möglichweise als Beweismittel geeignet sind. Die Untersuchungen und Ermittlungen in der Sache dauern an.

Rückfragen in dieser Ermittlungssache bitte an: Staatsanwaltschaft Aurich Pressestelle Frau Staatsanwältin Hoormann 04941 9998-516

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Leer/Emden
Pressestelle
Svenia Temmen
Beauftragte für Kriminalprävention/ stellv. Pressesprecherin
Telefon: 0491-97690 114
E-Mail: pressestelle@pi-ler.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-ler.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Leer/Emden mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Leer/Emden
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Leer/Emden
Alle Meldungen Alle
  • 16.12.2025 – 12:31

    POL-LER: Weitere Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 16.12.2025

    PI Leer/Emden (ots) - ++Ladendiebstahl++Einstieg in Physiopraxis++Anhänger mit Arbeitsgerät entwendet++Pkw beschädigt++ Emden - Ladendiebstahl Am 15.12.2025 kam es gegen 09:09 Uhr in einem Lebensmitteldiscounter an der Fritz-Reuter-Straße zu einem Ladendiebstahl. Ein 55-jähriger Mann mit Wohnsitz im europäischen Ausland belud einen Einkaufswagen mit diversen ...

    mehr
  • 16.12.2025 – 11:38

    POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 16.12.2025

    PI Leer/Emden (ots) - ++Opfer nach Körperverletzung gesucht++Sehbehinderten jungen Mann geschlagen++ Emden - Opfer nach Körperverletzung gesucht Am 15.12.2025 kam es gegen 13:00 Uhr am Steinweg im Bereich einer dortigen Schule zu einer Körperverletzungshandlung durch einen 21-jährigen Mann mit Wohnsitz in Emden. Der Tatverdächtige soll drei Personen verbal und ...

    mehr
  • 15.12.2025 – 11:46

    POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 15.12.2025

    PI Leer/Emden (ots) - ++Unfall auf der Autobahn++In Pkw geprallt und geflüchtet++Fehler bei Parkmanöver++ BAB 28 - Unfall auf der Autobahn Am 13.12.2025 kam es gegen 17:10 Uhr auf der BAB 28, Fahrtrichtung Leer zwischen den AS Westerstede-West und Apen/Remels zu einem Unfall mit hohem Sachschaden. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 71-jähriger Mann aus ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren