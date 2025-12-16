Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Aurich und der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 16.12.2025

PI Leer/Emden (ots)

++Ermittlungsstand nach Fahrzeugbränden++

Leer - Ermittlungsstand nach Fahrzeugbränden

Nachdem es am 02.12.2025 und am 11.12.2025 in den Straßen "Unter den Eichen", in der Bachstraße sowie in der Brahmsstraße zu Fahrzeugbränden kam, haben die Staatsanwaltschaft Aurich und die Polizeiinspektion Leer/Emden die Ermittlungen in der Sache aufgenommen. Im Rahmen der Ermittlungen konnten erste Erkenntnisse gewonnen werden, die zu drei Wohnungsdurchsuchungen geführt haben. Im Rahmen der Durchsuchungen konnten Gegenstände sichergestellt werden, die möglichweise als Beweismittel geeignet sind. Die Untersuchungen und Ermittlungen in der Sache dauern an.

Rückfragen in dieser Ermittlungssache bitte an: Staatsanwaltschaft Aurich Pressestelle Frau Staatsanwältin Hoormann 04941 9998-516

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell