Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 15.12.2025

PI Leer/Emden (ots)

++Unfall auf der Autobahn++In Pkw geprallt und geflüchtet++Fehler bei Parkmanöver++

BAB 28 - Unfall auf der Autobahn

Am 13.12.2025 kam es gegen 17:10 Uhr auf der BAB 28, Fahrtrichtung Leer zwischen den AS Westerstede-West und Apen/Remels zu einem Unfall mit hohem Sachschaden. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 71-jähriger Mann aus Papenburg mit seinem Pkw Skoda den Hauptfahrstreifen auf der BAB 28 in genannter Richtung. Dabei war er zunächst mit höherer Geschwindigkeit unterwegs und fuhr relativ nah an einen vorausfahrenden Pkw VW heran, welcher von einem 67-jährigen Mann aus Bad Zwischenahn geführt wurde. Nach bisherigen Ermittlungen wechselte der 71-jährige dann, ohne Ankündigung, vom Hauptfahrstreifen auf den Überholfahrstreifen und übersah einen bereits dort fahrenden Pkw VW, welcher von einer 45-jährigen Frau aus Norden geführt wurde. Die beiden Fahrzeuge des Papenburgers und der Norderin prallten zusammen, wobei umherfliegende Trümmerteile auch auf den Pkw des Mannes aus Bad Zwischenahn flogen und diesen beschädigten. Durch den Unfall war die komplette Fahrbahn blockiert. Bei dem Unfall wurden die 45-jährige und ihr 56-jähriger Beifahrer leicht verletzt und bereits vor Ort in einem Rettungswagen versorgt. Der 71-jährige Mann aus Papenburg wies vor Ort keine Verletzungen auf. Der 67-jährige Mann aus Bad Zwischenahn und seine 63-jährige Beifahrerin blieben nach ersten Erkenntnissen ebenfalls unverletzt. Die Autobahn wurde im Rahmen der Unfallaufnahme und Fahrzeugbergung komplett gesperrt und der Verkehr temporär umgeleitet. Die Fahrzeuge wurden von zwei Abschleppunternehmen geborgen und die Feuerwehr unterstütze an der Unfallstelle durch Ausleuchten des Bereiches und bei der anschließenden Fahrbahnräumung. Die Autobahnpolizei Leer hat den Unfall dokumentiert und die weiteren Ermittlungen zur Ursache eingeleitet.

Weener - In Pkw geprallt und geflüchtet

Am 13.12.2025 kam es in der Zeit von 16:30 Uhr bis 17:15 Uhr auf einem Parkplatz an einem Verbrauchermarkt in der Kirchhofstraße zu einer Unfallflucht. Ein derzeit noch unbekannter Fahrzeugführer fuhr auf den Parkplatz und rammte aus derzeit noch zu ermittelnden Gründen einen ordnungsgemäß abgestellten Pkw Audi A4. Dabei wurde der Audi am vorderen rechten Kotflügel erheblich beschädigt. Anschließend entfernte sich der Verursacher von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen und deutlichen Schaden zu kümmern. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, die Polizei in Weener zu kontaktieren.

Leer - Fehler bei Parkmanöver

Am 11.12.2025 kam es gegen 11:15 Uhr im Steinburgsgang zu einer Unfallflucht. Eine derzeit noch unbekannte Fahrzeugführerin prallte bei einem Parkmanöver mit ihrem Pkw VW rückwärts gegen einen geparkten Mercedes und entfernte sich anschließend, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, die Polizei Leer zu kontaktieren.

Hinweise bitte an:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell