Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Samstag, 13.12.2025

Leer (ots)

++Körperverletzung mit Zeugensuche++Pkw-Diebstähle mit Zeugensuche++Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten++

Leer - Körperverletzung --Zeugensuche--

Am Freitagabend kam es gegen 21 Uhr in Fußgängerzone nahe der Querung zur Ledastraße zu einer Körperverletzung durch bisher unbekannte männliche Personen. Nach den jetzigen Erkenntnissen geriet ein 42-jähriger Mann aus dem Ammerland mit den o.g. Personen in einen Streit und wurde in der Folge von diesen attackiert. Der 42-jährige erlitt mehrere Kopfverletzungen und musste zur Behandlung ins Krankenhaus. Zeugen der Tat melden sich bitte bei der Polizei in Leer.

Detern - Pkw-Diebstähle --Zeugensuche--

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurde in der Ahorn- und Kastanienstraße jeweils ein Pkw der Marke Audi entwendet. Den Tätern gelang es augenscheinlich trotz fehlender Fahrzeugschlüssel die Öffnungs- und Startsoftware zu manipulieren und die Fahrzeuge zu entwenden. Personen, die Hinweise zu Tat und/oder Täter geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Leer.

Rhauderfehn - Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten

Am Freitag kam es gegen 07:30 Uhr auf der B 436 zu einem Verkehrsunfall, in deren Folge alle Beteiligten/Insassen verletzt und in umliegende Krankenhäuser gebracht werden mussten. Nach der jetzigen Kenntnislage befuhr ein 20-jähriger Pkw-Führer aus Rhauderfehn die o.g. Bundesstraße in Richtung Rhauderfehn und wollte nach links in die Rhauder Landstraße abbiegen. Hierbei übersah dieser jedoch den ihn entgegenkommenden Pkw aus Richtung Rhauderfehn kommend. Das Fahrzeug wurde von einem 22-jährigen Mann aus Ostrhauderfehn geführt und war zudem besetzt mit zwei weiteren Personen (45 Jahre (w.) und 48 Jahre (m.)). Beide Fahrzeuge waren infolge der Kollision nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

