Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/ Emden für den 12.12.2025

Polizeiinspektion Leer/ Emden (ots)

++ betrügerischer Schlüsseldienst++ Zeugenaufruf nach Reifenplatzer ++ Verkehrsunfall mit Fahrrad++ Verkehrsunfall++ Verkehrsunfall zwischen Fahrradfahrern++ Ladendiebstahl++ Verkehrsunfallflucht++ Pöbelei durch betrunkene Person++

Weener - betrügerischer Schlüsseldienst

Am 04.12.2025 in der Zeit zwischen 23:15 Uhr und 23:45 Uhr kam es in Weener, in der Bürgermeister-Smit-Straße, zu einem Betrug. Eine 54-jährige Frau bestellte für eine Türöffnung einen Schlüsseldienst. Durch zwei männliche Personen wurde die Reparatur nur mangelhaft und ohne Zweckerfüllung durchgeführt. Es wurde ein Betrag im vierstelligen Bereich gefordert. Die 54-jährige Frau zahlte einen unteren dreistelligen Betrag in bar aus. Es wurden weitere Ermittlungen aufgenommen.

A28/ Leer - Zeugenaufruf nach Reifenplatzer

Bereits in der gestrigen Mitteilung wurde berichtet, dass es am 11.12.2025 gegen 06:40 Uhr auf der A28, zwischen Leer-Ost und dem Dreieck Leer, zu einer Gefahrenstelle kam. Einem bislang unbekannten Lkw-Fahrer platzte ein Reifen, sodass er diesen verlor. Dieser Reifen verblieb vor der Abfahrt in Richtung Emden. Der Fahrer setzte seine Fahrt fort. In der Folge wurden insgesamt sieben Fahrzeuge beschädigt, die mit diesem Reifen kollidierten. Insgesamt entstand an den Fahrzeugen ein Schaden im vierstelligen Bereich. Keine der Personen wurde verletzt. Die Polizei bittet Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben oder weitere sachdienliche Hinweise geben können, sich zu melden.

Detern - Verkehrsunfall mit Fahrrad

Am 11.12.2025 gegen 16:00 Uhr kam es in Detern, in der von-Glan-Straße, zu einem Verkehrsunfall. Ein Mädchen wollte mit ihrem Fahrrad die von-Glan-Straße überqueren. Dabei übersah sie eine 75-jährige Fahrerin eines Toyota Yaris, welche die von-Glan-Straße in Richtung Brug Stickhausen befuhr. In der Folge kam es zum Zusammenstoß. Das 13-jährige Mädchen wurde leicht verletzt.

Filsum - Verkehrsunfall

Am 11.12.2025 um 16:43 Uhr kam es in Filsum, auf der B72, zu einem Verkehrsunfall. Ein 78-jähriger Fahrer eines Lkw befuhr die Abfahrt der A28 in Richtung Oldenburg an der Anschlussstelle Filsum. Er beabsichtigte, nach rechts auf die B72 in Richtung Rhauderfehn abzubiegen. Hierbei übersah er den rechts neben ihm ebenfalls wartenden Pkw einer 44-jährigen Frau. Da beide Fahrzeuge gleichzeitig abbogen, kam es zum Zusammenstoß. Die 44-jährige Frau wurde leicht verletzt.

Westoverledingen - Verkehrsunfall zwischen Fahrradfahrern

Am 11.12.2025 gegen 07:30 Uhr kam es in Westoverledingen, in der Pastor-Kersten-Straße, zu einem Verkehrsunfall. Eine 34-jährige Fahrradfahrerin (Pedelec) befuhr den Radweg aus Steenfelde kommend in Richtung Flachsmeer. Zwischen dem Grabenweg und dem Torfweg kam ihr ein männlicher Pedelec-Fahrer entgegen. Die beiden kollidierten. Die 34-jährige Fahrerin stürzte und verletzte sich leicht. Der männliche Fahrer habe ihr aufgeholfen, sei anschließend jedoch weitergefahren, ohne sich um die weitere Regulierung zu kümmern. Die Polizei bittet Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben oder weitere sachdienliche Hinweise geben können, sich zu melden.

Emden - Ladendiebstahl

Am 25.11.2025 um 20:11 Uhr kam es in Emden, in einem Lebensmittelgeschäft in der Neutorstraße, zu einem Ladendiebstahl. Ein bislang unbekannter Mann packte Artikel ein. An der Kasse wollte er das Geschäft verlassen, ohne die Ware zu bezahlen. Er wurde von einer 42-jährigen Frau hierauf angesprochen. Diese schubste er zur Seite und flüchtete. Die Polizei bittet Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben oder weitere sachdienliche Hinweise geben können, sich zu melden.

Emden - Verkehrsunfallflucht

Am 11.12.2025 um 08:14 Uhr kam es in Emden, in der Neutorstraße, zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Fahrer touchierte beim Ein- oder Ausparken den grauen Audi A1 Sportback einer 36-jährigen Frau. Im Anschluss entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizei bittet Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben oder weitere sachdienliche Hinweise geben können, sich zu melden.

Emden - Pöbelei durch betrunkene Person

Am 11.12.2025 gegen 15:40 Uhr kam es in Emden, in Agterum, zu einem Polizeieinsatz. Ein 36-jähriger, stark alkoholisierter Mann lief auf der Fahrbahn vor fahrende Pkw und pöbelte Passanten an. Eine Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert von 2,84 Promille. Er wurde in Gewahrsam genommen.

