POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/ Emden für den 10.12.2025
Polizeiinspektion Leer/ Emden (ots)
++ versuchter Wohnungseinbruchdiebstahl++Diebstahl++ Pkw-Brand++ Verkehrsunfall++ Kollision mit Baum++ Motorraddiebstahl++ Diebstahl E-Scooter++ Fahrraddiebstahl++
Detern - versuchter Wohnungseinbruchdiebstahl
Am 09.12.2025 gegen 22:40 Uhr kam es in Detern, in einer Wohnung in der Ulmenstraße, zu einem versuchter Wohnungseinbruchdiebstahl. Zwei bislang unbekannten Personen gelang es, über eine Tür in die Wohnung einer 28-jährigen Frau zu gelangen. Dort trafen sie auf einen 40-jährigen Mann und verließen die Wohnung. Die erste Person wird als ca. 1,85m groß, 40-45 Jahre, mit kurz gescherten blonden Haaren, mit einer schwarzen Jacke und einer blauen Jeans beschrieben. Die weitere Person wird als 40-45 Jahre alt und mit einer schwarzen Jacke und Jeans beschrieben. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben oder weitere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.
Moormerland- Diebstahl
In der Zeit zwischen dem 08.12.2025 um 17:30 Uhr und dem 09.12.2025 um 06:40 Uhr kam es in Moormerland, auf einer landwirtschaftlichen Fläche im Unterettinger Weg, zu einem Diebstahl. Die bislang unbekannte Täterschaft öffnete den Kraftstofftank eines Baggers einer Firma und entwendete hieraus Treibstoff. Zudem wurde eine Scheibe des Baggers beschädigt. Es entstand ein Schaden im oberen dreistelligen Bereich. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben oder weitere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.
Moormerland - Pkw-Brand
Am 09.12.2025 gegen 23:10 Uhr kam es in Moormerland, in Hörn Vier, zu einem Pkw-Brand. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet ein Opel Corsa einer 63-jährigen Frau in Brand. Das Feuer griff auf ein Vordach, einen Anhänger und einen Zaun über. Der Brand konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Es entstand ein Schaden im fünfstelligen Bereich. Es wurden weitere Ermittlungen aufgenommen.
Westoverledingen - Verkehrsunfall
Am 09.12.2025 um 08:27 Uhr kam es in Westoverledingen, in der Großwolder Straße, zu einem Verkehrsunfall. Ein 75-jähriger Fahrer eines Citroen Berlingo befuhr die B70 aus Richtung Leer in Richtung Papenburg. Er beabsichtigte, nach rechts auf ein Tankstellengelände abzubiegen. Ein 27-jähriger Fahrer eines Pedelecs der Marke Pegasus befuhr den Radweg in entgegengesetzte Richtung. Beim Abbiegevorgang des Citroen-Fahrers stießen beide zusammen. Der Fahrradfahrer wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die genaue Schadenssumme ist noch nicht bekannt.
Hesel - Kollision mit Baum
Am 09.12.2025 um 19:42 Uhr kam es in Hesel, in der Moormerlandstraße, zu einem Verkehrsunfall. Ein 18-jähriger Fahrer eines VW Golf befuhr die Moormerlandstraße aus Richtung Jheringsfehn in Richtung Hesel. Unmittelbar vor der Einmündung Osterstraße kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Der Fahrer, eine 18-jährige Mitfahrerin und eine 17-jährige Mitfahrerin wurden schwer verletzt. Ein 20-jähriger Mitfahrer wurde leicht verletzt. Sie wurden in ein Krankenhaus verbracht. Der Pkw musste abgeschleppt werden.
Emden - Motorraddiebstahl
In der Zeit zwischen dem 07.12.2025 um 12:00 Uhr und dem 08.12.2025 um 15:00 Uhr kam es in Emden, auf einem Grundstück in der Friedrich-Ebert-Straße, zu einem Diebstahl. Die bislang unbekannte Täterschaft entwendete das Motorrad Suzuki GS 500 eines 29-jährigen Mannes. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben oder weitere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.
Emden - Diebstahl E-Scooter
In der Zeit zwischen dem 08.12.2025 um 21:30 Uhr und dem 09.12.2025 um 00:00 Uhr kam es in Emden, in der Neutorstraße in Höhe der Hausnummern 27-29, zu einem Diebstahl. Die bislang unbekannte Täterschaft entwendete den E-Scooter (Segway Ninebot) eines 49-jährigen Mannes. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben oder weitere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.
Emden - Fahrraddiebstahl
Am 05.12.2025 kam es in Emden, auf dem Innenhof einer Bankfiliale Am Delft, in der Zeit zwischen 16:00 Uhr und 19:30 Uhr zu einem Fahrraddiebstahl. Die bislang unbekannte Täterschaft entwendete das Damen-Elektrofahrrad der Marke Hercules eines 64-jährigen Mannes. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben oder weitere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.
