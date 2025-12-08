POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/ Emden für den 08.12.2025

Polizeiinspektion Leer/Emden

Borkum - Bedrohung in Bar

Am 08.12.2025 zwischen 00:45 Uhr und 01:15 Uhr kam es auf Borkum, in der Strandstraße, zu einer Beleidigung. Ein alkoholisierter 29-jähriger Mann beleidigte zunächst einen 37-jährigen Mann.

Kurz darauf, gegen 01:30 Uhr betrat der 29-jährige Mann eine Bar in der Wilhelm-Bakker-Straße mit einem Küchenmesser in der Hosentasche. Er geriet dort mit einem 36-jährigen Mann in Streit. Im Zuge dieses Streits nahm der 29-jährige Mann dieses Messer in die Hand, hielt es über den Kopf und drohte dem 36-jährigen Mann verbal. Anschließend steckte er das Messer wieder ein. Er wurde durch Polizeibeamte in Gewahrsam genommen. Ein Atemalkoholtest ergab bei ihm einen Wert von 2,86 Promille.

Emden - Verkehrsunfallflucht

Am 06.12.2025 in der Zeit zwischen 07:45 Uhr und 15:15 Uhr kam es in Emden, auf einem Parkplatz vor einer Badeanstalt in der Wolfgang-Petersen-Straße, zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Verursacher touchierte einen dort geparkten schwarzen BMW 550i eines 46-jährigen Mannes. Anschließend entfernte er sich unerlaubt vom Unfallort. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben oder weitere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Emden - Kennzeichendiebstahl

In der Zeit zwischen dem 05.12.2025 um 18:30 Uhr und dem 07.12.2025 um 16:10 Uhr kam es in Emden, auf einem Parkplatz in der Pottgießerstraße, zu einem Kennzeichendiebstahl. Durch einen bislang unbekannten Täter wurden beide Kennzeichen am weißen Mitsubishi Space Star einer hiesigen Firma entwendet. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben oder weitere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

