Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizei Leer/Emden vom 06.12.2025

PI Leer/Emden (ots)

++ Gefährdung des Straßenverkehrs infolge von Alkohol ++ Brand in Wohnung ++ Sprengung von zwei Zigarettenautomaten ++ Räuberische Erpressung auf zwei Tankstellen ++

Landkreis Leer

Leer - Gefährdung des Straßenverkehrs infolge von Alkohol

Am Freitagabend, gegen 22:50 Uhr, befuhr ein 46-jähriger Mann aus Rhauderfehn mit seinem Pkw die Georgstraße. Aufgrund seiner unsicheren Fahrweise sowie dem überfahren einer Verkehrsinsel wurden Zeugen auf ihn aufmerksam. Bei einer anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass der Fahrer deutlich unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein Atemalkoholtest wurde verweigert. Es wurde eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein wurde beschlagnahmt. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Moormerland - Brand in Wohnung

Am Samstag, um 02:30 Uhr, kam es in einer Obergeschosswohnung zu einem Brand. Der 44-jährige Bewohner wurde durch seinen Hund geweckt, konnte die Wohnung verlassen und die Feuerwehr verständigen. Er wurde mit dem Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Bei der Brandursache handelt es sich vermutlich um einen technischen Defekt. Der Schaden wird auf ca. 15.000 Euro geschätzt.

Stadt Emden

Emden - Sprengung von zwei Zigarettenautomaten

Am Freitag kam es gegen 08:45 Uhr und gegen 09:05 Uhr zur Sprengung von zwei Zigarettenautomaten. Die beiden männlichen Beschuldigten im Alter von 22 und 24 Jahren flüchteten anschließend mit einem Pkw von den Tatorten. Nach intensiven Fahndungsmaßnahmen konnten das Fluchtfahrzeug sowie die Beschuldigten gestellt werden. Bei der Kontrolle konnte zudem festgestellt werden, dass der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war und unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln stand. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.

Emden - Räuberische Erpressung auf zwei Tankstellen

Am Freitag, um 18:00 Uhr, betrat ein bislang unbekannter Täter die STAR Tankstelle unter Vorhalt von zwei Glasflaschen und forderte die Herausgabe von Bargeld. Vor dem Kassenbereich warf er die Glasfalschen in Richtung des Opfers, ohne es zu treffen, und flüchtete anschließend ohne Beute. Gegen 20:30 Uhr kam es zu einem ähnlichen Sachverhalt in der TOTAL Tankstelle. Auch hier forderte der bislang unbekannte Täter unter vorgehaltener Glasflasche die Herausgabe von Bargeld. Er schmiss die Glasflasche am Opfer vorbei. Anschließend wurde der Kassenbestand ausgehändigt. Der Täter konnte flüchten.

Hinweise bitte telefonisch an die zuständigen Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell