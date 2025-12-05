Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 05.12.2025

PI Leer/Emden (ots)

++Pkw beschädigt++Auffahrunfall++Einbrüche in Gewerbebetriebe++

Emden - Pkw beschädigt

Ab dem Abend des 03.12.2025 bis zum frühen Abend des 04.12.2025 kam es zu einer Beschädigung eine Pkw Mercedes, welcher auf einem Hotelparkplatz an der Friedrich-Ebert-Straße geparkt worden war. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde der Pkw durch einen weiteren Fahrzeugführer bei einem Parkmanöver an der hinteren rechten Tür beschädigt. Ein Verursacher ist derzeit nicht bekannt. Zeugen werden gebeten, die Polizei Emden zu kontaktieren.

Westoverledingen - Auffahrunfall

Am 04.12.2025 kam es um 06:45 Uhr auf der Bundesstraße 70 in Fahrtrichtung Leer in der letzten Kurve vor der Ampelanlage Spriekenborg zu einem Auffahrunfall. Ein 57-jähriger Mann aus Westoverledingen befuhr mit seinem Pkw Kia die B70 in genannter Richtung und musste verkehrsbedingt bremsen. Eine dahinterfahrende 21-jährige Fahrzeugführerin eines Pkw Opel aus Westoverledingen bemerkte das Bremsmanöver zu spät und fuhr auf das vor ihr befindliche Fahrzeug auf. Bei dem Unfall wurde die 21-jährife leicht verletzt. Der Verletzungsgrad des 57-jährigen und seiner 55-jährigen Beifahrerin ist noch nicht bekannt. An beiden Pkw entstand hoher Sachschaden, wobei der Pkw nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste. Die Polizei Leer hat den Unfall aufgenommen und die Ermittlungen eingeleitet.

Moormerland/ Uplengen - Einbrüche in Gewerbebetriebe

In der Nacht zum 04.12.2025 bis ca. 05:00 Uhr kam es in MML / Neermoor zu mehreren Einbrüchen in diverse Betriebe im Gewerbegebiet Borgwardring. Unbekannte Täter drangen mit Gewalt in mindestens acht Firmen ein und durchsuchten diese mit der wahrscheinlichen Zielrichtung nach Bargeld. Dabei wurde auch aus einem Betrieb ein Möbeltresor entwendet. Das Diebesgut beläuft sich auf einen unteren vierstelligen Betrag. In Uplengen kam es in der Zeit vom 03.12.2025, 16:00 Uhr bis zum 04.12.2025, 16:45 Uhr ebenfalls zu einem Einbruch in eine Lagerhalle an der Straße "Am Industriepark" in Bereich Jübberde. Unbekannte Täter verschafften sich Zutritt zu einer Lagerhalle und transportierten dort Waren für den täglichen Bedarf ab. Die entwendeten Waren in einem fünfstelligen Verkaufswert müssten aufgrund der Menge mit einem Lkw oder mehreren Fahrzeugen abtransportiert worden sein. Die Polizei hat alle Tatorte aufgenommen und eine Spurensuche durchgeführt. Die Polizei in Leer hat die Ermittlungen aufgenommen und bitte Personen, die sachdienliche Hinweise zu den Taten geben können, die Dienststelle zu informieren.

