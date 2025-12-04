Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 04.12.2025

PI Leer/Emden (ots)

++Handtaschenraub++Diebstahl aus Handtasche++Widerstand und Beleidigung gegen Polizeieinsatzkräfte++Tätlicher Angriff auf Polizeibeamte++Unfallflucht mit höherem Sachschaden++Gegen Bus gefahren++Unfall mit Gegenverkehr++

Westoverledingen - Handtaschenraub

Am 29.11.2025 kam es um 23:40 Uhr auf einem Parkplatz an einer Lokalität an der Großwolder Straße zu einem Vorfall, bei welchem ein unbekannter Täter eine Handtasche raubte. Eine 29-jährige Frau aus der Samtgemeinde Jümme stieg zur genannten Zeit in ihren Pkw ein und hielt dabei ihre Handtasche in der Hand, mit der Absicht, diese auf den Beifahrersitz zu stellen. In diesem Moment öffnete ein unbekannter Täter die Beifahrertür des Pkw und riss der Frau die Tasche aus der Hand. Anschließend flüchtete der Mann über einen rückwärtig liegenden Acker, stieg dort in einen wartenden Pkw ein und flüchtete. In der Handtasche befand sich neben persönlichen Dokumenten der Geschädigten auch eine höhere Summe Bargeld.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

- männlich - ca. 170 cm groß - schlanke Statur - dunkle Jogginghose - schwarze Weste - dunkler Kapuzenpullover - Kapuze war ins Gesicht gezogen - sprach Deutsch

Zudem genutzten Pkw sind keine Beschreibungen vorhanden, es könnte sich aber um ein älteres Fabrikat handeln. Die Polizei Leer hat die Straftat aufgenommen und eine Spurensuche durchgeführt. Personen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, die Polizei in Leer zu kontaktieren.

Westoverledingen - Diebstahl aus Handtasche

Am 03.12.2025 kam es gegen 13:00 Uhr in einem Bekleidungsdiscounter an der Ihrener Straße zu einem Handtaschendiebstahl, bei welchem einer 76-jährigen Frau aus Westoverledingen das Portemonnaie aus der mitgeführten Handtasche entwendet wurde. Neben persönlichen Papieren befand sich auch ein zweistelliger Geldbetrag in dem Portemonnaie. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu Sache geben können, werden gebeten, die Polizei Westoverledingen zu kontaktieren.

Leer - Widerstand und Beleidigung gegen Polizeieinsatzkräfte

Am 03.12.2025 kam es gegen 18:54 zu einer Sachlage, als durch Anwohner der Großstraße mitgeteilt, wurde, dass dort ein fremder Mann an Haustüren klingele und die Bewohner nach Geld fragte. Der Mann wurde den eingesetzten Polizeikräften im Bereich angetroffen. Als der Mann den Streifenwagen erblickte, fragte er ebenfalls die Einsatzkräfte nach der Herausgabe von Bargeld, was diese jedoch ablehnten. Da die männliche Person deutliche Verletzungen im Gesichtsbereich aufwies, wurde ihm Hilfe angeboten, was er ablehnte und erneut nach Geld fragte. Da dieses Ansinnen erneut angelehnt wurde, wollte der Mann sich unter Verlautbarung diverser Beleidigungen gegen die Einsatzkräfte erneut entfernen, als Zeugen den Einsatzkräften mitteilten, dass die Person zuvor bedrohlich schreiend durch die Straße gelaufen sei. Auf eine erneute Ansprache der Polizei reagiert der Mann unwillig, händigte aber schlussendlich seinen Personalausweis aus, wobei sich herausstellte, dass es sich um einen 49-jährigen Mann aus Norden handelte. Während der gesamten Zeit äußerste Mann erhebliche Beleidigungen und bedachte die Einsatzkräfte mit den verschiedensten unflätigen Worten. Als sich seine Hand zusätzlich in Richtung einer Polizeibeamtin bewegte, wehrte diese ab, woraufhin der 49-jährige seine Fäuste ballte und Angriffsbereitschaft signalisierte. Die Polizeieinsatzkräfte beendeten die Situation und fixierten den Mann. Da er weiterhin sich weiterhin uneinsichtig und aggressiv zeigte, wurde er vorübergehend in Gewahrsam genommen. Er muss sich nun in einem Verfahren verantworten.

Weener - Tätlicher Angriff auf Polizeibeamte

Am 03.12.2025 wurde der Polizei gegen 23:56 Uhr mitgeteilt, dass im Bereich der Norderstraße eine fremde Person durch diverse Gärten von Wohnhäusern laufen würde. Einsatzkräfte der Autobahnpolizei fuhren die genannte Örtlichkeit umgehend an und trafen auf einen 25-jährigen Weeneraner, der den Eindruck einer möglichen Beeinflussung von Betäubungsmitteln aufzeigte. Auf Ansprache mit der Bitte um Feststellung der Identität reagierte der Mann trotz mehrmaliger Aufforderung nicht und ließ die Situation eskalieren, indem er gezielt nach einem Polizeibeamten schlug. Den eingesetzten Kräften gelang es, den Verursacher zu fixieren und in Gewahrsam zu nehmen. Die Einsatzkräfte blieben unverletzt. Der Mann muss sich nun in einem Verfahren verantworten.

Leer - Unfallflucht mit höherem Sachschaden

Am 03.12.2025 kam es in der Zeit von 10:00 Uhr bis 11:00 Uhr zu einer Unfallflucht auf einem Parkplatz am oberen Harderwykensteg. Ein derzeit noch zu ermittelnder Fahrzeugführer fuhr, möglicherweis im Rahmen eines Parkmanövers gegen die hintere rechte Seite eines ordnungsgemäß geparkten VW Golf in Silber. Dabei entstand ein Sachschaden im vierstelligen Bereich. Der Verursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Unfall geben können, werden gebeten, die Polizei in Leer zu kontaktieren.

Emden - Gegen Bus gefahren

Am 03.12.2025 kam es gegen 08:38 Uhr auf der Ringstraße zu einem Unfall, als ein 20-jähriger Fahrer eines Pkw Opel in Richtung Stadtmitte fuhr und einen vor ihm befindlichen und verkehrsbedingt haltenden Omnibus übersah. Dadurch fuhr der junge Mann aus Emden auf diesen auf. Bei dem Vorfall wurden der 20-jährige Fahrer und seine Beifahrer (17 Jahre und 21 Jahre, beide männlich aus Emden) leicht verletzt. Der 37-jährige Fahrer des Busses blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Der Pkw des 20-jährigen war nach dem Aufprall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Polizei Emden hat den Unfall aufgenommen.

Brinkum - Unfall mit Gegenverkehr

Am 03.12.2025 kam es um 07:42 Uhr zu einem Unfall auf der Leeraner Straße. Ein 64-jährige Frau aus der Samtgemeinde Jümme befuhr mit ihrem Pkw Mercedes die B 436 in Fahrtrichtung Holtland und hatte die Absicht nach links auf die A 28 einzubiegen. Dabei übersah sie eine entgegenkommende 41-jährige Fahrzeugführerin, ebenfalls aus der Samtgemeinde Jümme, die mit ihrem Pkw Opel auf der B 436 in Richtung Leer unterwegs war. Obwohl die 41-jährige noch versuchte zu bremsen, stießen die beiden Fahrzeuge zusammen. Die 41-jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt und begab sich selbstständig in ein Krankenhaus. Über Verletzungen der 64-jährigen wurde vor Ort nichts bekannt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden, jedoch blieben die Fahrzeuge fahrbereit. Die Polizei Leer hat den Unfall aufgenommen und die Ermittlungen zum Unfallhergang eingeleitet.

Hinweise bitte an:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell