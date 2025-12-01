Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 01.12.2025

PI Leer/Emden (ots)

Hinweis - Telefonische Erreichbarkeit der Pressestelle Am 01.12.2025 ist die Pressestelle der PI Leer/Emden in der Zeit von 10:30 Uhr bis 13:00 Uhr nicht erreichbar.

Westerstede/Leer - Falschfahrerin auf der Autobahn

Am 01.12.2025 kam es um kurz nach 08:00 Uhr auf der BAB 28 Fahrtrichtung Leer zu einem Vorfall mit nachfolgendem Unfall. Eine derzeit noch zu ermittelnde, dunkelhaarige Fahrzeugführerin befuhr mit ihrem schwarzen Kleinwagen (VW Polo Größe mit WST-Kennung) die BAB 28 in FR Leer und entschloss sich aus derzeit noch unbekannten Gründen ca. zwei Kilometer nach der AS Westerstede-West unter Nutzung des Seitenstreifens zu einem Wendemanöver auf der Autobahn. Eine hinter ihr fahrende 46-jährige Fahrzeugführerin aus Oldenburg wurde von diesem verbotenen Fahrmanöver überrascht und leitete eine Bremsung ein. Eine nachfolgende 35-jährige Frau aus Hildesheim konnte ebenfalls nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf den Pkw der Oldenburgerin auf. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Nach bisherigen Erkenntnissen blieben die Frauen aber unverletzt. Die Falschfahrerin entfernte sich von der Unfallstelle und fuhr entgegen der Fahrtrichtung zurück zur AS Westerstede-West, wo sie nach bisherigen Erkenntnissen die Autobahn verließ und sich in unbekannte Richtung entfernte. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu der Verursacherin geben können, werden gebeten, die Autobahnpolizei Leer oder Polizeiwache in Leer zu kontaktieren.

Emden - Pkw-Scheibe beschädigt und Kennzeichen entwendet

In der Zeit vom 29.11.2025, 16:00 Uhr bis zum 30.11.2025, 12:45 Uhr kam es zu einer Beschädigung eines Pkw Hyundai, welcher an einer Garage am Sielweg abgestellt war. Ein derzeit noch unbekannter Täter warf Steine auf die Frontscheibe und entwendete die amtlichen Kennzeichen des Pkw. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Emden in Verbindung zu setzen.

Emden - Pkw beschädigt

Am 29.11.2025 wurde bei der Emder Polizei angezeigt, dass ein grauer Pkw Skoda auf einem Parkplatz an der Max-von-Laue-Straße an der hinteren linken Stoßstange in der Zeit vom 19.11.2025 bis zum 26.11.2025 beschädigt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen hat ein derzeit unbekanntes Fahrzeug den Skoda bei einem Parkmanöver beschädigt und sich dann unerlaubt entfernt. Zeugen melden sich bitte bei der Emder Polizei.

Emden - Einbruch in Rohbau

In der Zeit vom 27.11.2025, 17:00 Uhr bis zum 30.11.2025, 14:00 Uhr kam es zu einem Einbruch in ein im Rohbau befindliches Mehrparteienhaus an der Deichstraße. Unbekannte Täter verschafften sich nach bisherigen Erkenntnissen Zutritt zu dem Gebäude, indem sie die Eingangstür mit körperlicher Gewalt öffneten. Anschließend betraten die Täter das Gebäude und durchsuchten es. Ob Diebesgut erlangt wurde, ist derzeit noch nicht bekannt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu Vorfall geben können, werden gebeten, die Emder Polizei zu kontaktieren.

Emden - Heckscheibe beschädigt

In der Zeit vom 29.11.2025, 19:00 Uhr bis zum 30.11.2025, 09:20 Uhr wurde die Heckscheibe eines grauen Pkw VW Polo beschädigt, welcher im Ortsteil Larrelt auf einer Hauszufahrt im oberen Bereich der Hauptstraße abgestellt war. Zudem wurde dem Pkw noch eine Beule unter der Heckscheibe zu gefügt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Sache geben können, werden gebeten, die Emder Polizei zu kontaktieren.

Westoverledingen - Öl und Betriebsstoffe entsorgt

Am 30.11.2025 entdeckte eine Spaziergängerin gegen 09:20 Uhr am Esklumer Osterheuweg zwei Kanister in weißen Plastiktüten, in den sich Öl und andere Betriebsstoffe befanden. Es war deutlich erkennbar, dass die gefährlichen Stoffe teils aus den Kanistern ausgelaufen und in den daneben befindlichen Wassergraben ausgetreten waren. Die untere Wasserbehörde des Landkreises Leer hat die Kanister gesichert und trifft weitere notwendige Maßnahmen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur entsorgenden Person machen können, werden gebeten, die Polizei in Leer zu kontaktieren.

Holtland - Hausfriedensbruch

Am 29.11.2025 teilte ein Anwohner gegen 16:42 Uhr mit, dass es an der Süderstraße zu einem Einbruch in ein unbewohntes Haus gekommen sei. Einsatzkräfte der Polizei Leer/Emden fuhren das seit einigen Jahren leerstehende Haus an und trafen vor Ort auf einen 36-jährigen Mann, der sich als sogenannter "Urban-Explorer" vorstellte. Der Mann aus dem Landkreis Aurich berichtete, dass er sogenannte Lost Places besuche und Film- und Fotoaufnahmen fertige. Jedoch würde darauf geachtet werden, dass dabei keine Beschädigungen oder anderes verursacht werde. Trotz der guten Vorsätze handelt es sich bei diesen Handlungen um Hausfriedensbruch, so dass ein Strafverfahren eingeleitet werden musste.

