Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemeldung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Sonntag, den 30.11.2025

Leer (ots)

++ Fahren ohne Fahrerlaubnis und Vorlage eines gefälschten Führerscheins ++ Verkehrsunfallflucht im Cityparkhaus ++ Einbruch in unbewohntes Haus ++ Gefährliche Körperverletzung ++ Randaliererin im Café ++ Trunkenheit im Verkehr ++ Verkehrsunfallflucht ++

Landkreis Leer

Leer - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Samstagmorgen kam es am Südring in Leer zu einer Verkehrskontrolle eines 28-jährigen Fahrzeugführers. Im Rahmen der Verkehrskontrolle konnte der Fahrzeugführer keinen Kartenführerschein sondern lediglich eine digitale Fotokopie vorlegen. Bei einer Überprüfung in den polizeilichen Abfragesystemen konnte festgestellt werden, dass der 28-jährige Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist und es sich bei der Fotokopie um eine Fälschung handelte. Dem Fahrzeugführer wurde die Weiterfahrt untersagt. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Leer - Verkehrsunfallflucht im Cityparkhaus

Am Samstagmittag zwischen 11:30 Uhr und 13:00 Uhr ist ein Seat Ibiza mit niederländischem Kennzeichen an der Beifahrerseite durch einen anderen PKW beschädigt worden. Die unbekannte Täterschaft entfernte sich daraufhin unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Leer in Verbindung zu setzen.

Uplengen - Wohnungseinbruchdiebstahl

In der Zeit vom 21.11.2025 bis zum 29.11.2025 kam es zu einem Einbruchdiebstahl in ein augenscheinlich unbewohntes Wohnhaus in der Bührener Straße in Uplengen. Die unbekannte Täterschaft hebelte hierbei eine rückwärtige Tür auf und gelangte so in das Objekt. Im weiteren Verlauf wurde das Haus nach Wertgegenständen durchsucht. Es wurde ein Flachbildfernseher entwendet. Der entstandene Sachschaden lässt sich auf eine Summe im unteren vierstelligen Bereich bemessen.

Stadt Emden

Emden - Gefährliche Körperverletzung

Am Sonntagmorgen wurde ein 37-jähriger Emder in der Norder Straße von einer Gruppe junger Männer aus bislang unbekannten Gründen tätlich angegriffen. Dem Emder wurde ins Gesicht geschlagen. Als dieser am Boden lag, traten die Täter mehrmals auf ihn ein. Ein Täter konnte von Beamten in Tatortnähe gestellt werden, mindestens zwei weitere Täter konnten flüchten. Das Opfer wurde zur Behandlung ins Krankenhaus verbracht. Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Emden in Verbindung zu setzen.

Emden - Randaliererin im Café

Am Samstagabend randalierte eine 41-jährige Emderin in einem Innenstadt-Cafe und beleidigte anwesende Gäste und Mitarbeitende. Auch gegenüber den alarmierten Beamten wurden diese Beleidigungen fortgesetzt, so dass eine Ingewahrsamnahme unumgänglich war. Gegen die Frau wurden mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet. Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Emden in Verbindung zu setzen.

Emden - Trunkenheit im Verkehr

Zu einem Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Fahrradfahrers ist es am Samstagabend in der Emder Neutorstraße gekommen. Ein 53-jähriger Mann aus Weener kam dort mit seinem Fahrrad beim Abbiegen zu Sturz und zog sich leichte Verletzungen zu. Bei der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der Mann mit 3,04 Promille erheblich alkoholisiert war. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und ihn erwartet ein entsprechendes Ermittlungsverfahren.

Emden - Unfallflucht (E-Ladesäule)

Im Zeitraum von 15.15 Uhr bis 17.30 Uhr beschädigte eine unbekannte Täterschaft am Samstagnachmittag beim Ein-/Ausparken einen auf einem E-Ladesäulen-Parkplatz in der Max-Born-Straße geparkten blauen VW Passat mit Leeraner Kennzeichen. Die unbekannte Täterschaft entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Emden in Verbindung zu setzen.

Hinweise bitte telefonisch an die zuständigen Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell