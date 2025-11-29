POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Samstag, 29.11.2025

Polizeiinspektion Leer/Emden

++Versuchter Einbruch im Bahnhof Emden mit Zeugensuche++Führen eines Pkw unter Drogeneinfluss und ohne Führerschein++Einbruch in leerstehendes Wohnhaus in Ostrhauderfehn mit Zeugensuche++

Emden - Versuchter Einbruch im Bahnhof --Zeugensuche--

Ein bisher unbekannter Täter hat kurz nach Mitternacht von Freitag auf Samstag versucht, in eine Buch-/Zeitschriftenhandlung im Foyer des Bahnhofes einzubrechen. Aus bisher nicht bekannten Gründen hat dieser aber von seiner Tat abgelassen. Zeugen, die Hinweise zu Tat und/oder Täter machen können, melden sich bitte bei der Polizei in Emden.

Emden - Führen eines Pkw unter Drogeneinfluss und ohne Führerschein

Bei einer Kontrolle durch die Polizei am Freitagabend gegen 19 Uhr in der Osterstraße mussten die Beamten bei einem 47-jährigen Pkw-Führer aus Emden feststellen, dass dieser seinen Pkw unter den Einfluss von Kokain geführt hatte. Zudem stellte sich heraus, dass dieser nicht mehr im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Die Weiterfahrt wurde selbstredend untersagt und eine Blutentnahme angeordnet.

Ostrhauderfehn - Einbruch in leerstehendes Wohnhaus --Zeugensuche-

Ein bisher unbekannter Täter ist in den Vortagen in ein leerstehendes Wohnhaus in der Lärchenstraße eingebrochen. Bei der Aufnahme des Sachverhaltes durch die Polizei mussten diese feststellen, dass der oder die Täter sich über den Wintergarten Zutritt zum Wohnhaus verschafft hatte(n). Da das Wohnhaus leer stand, sind der oder die Täter augenscheinlich unverrichteter Dinge wieder gegangen. Zeugen der Tathandlung melden sich bitte bei der Polizei in Rhauderfehn.

