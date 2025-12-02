Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 02.12.2025

PI Leer/Emden (ots)

++Pkw-Brände++Kennzeichendiebstahl++Diebstahl eines Zaunelementes++Diebstahl von Baustelle++Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr++Diebstahl und Beleidigung++

Leer - Pkw-Brände

Am 02.12.2025 kam es in der Straße "Unter den Eichen" gegen 02:00 Uhr zu einem Brand eines Pkw Fiat. Das Fahrzeug geriet aus derzeit ungeklärter Ursache in Brand und zog noch einen weiteren Pkw Opel in Mitleidenschaft. Gegen 03:00 Uhr kam es in der nahegelegenen Bachstraße ebenfalls zu einem Pkw-Brand. Hier war an einem Pkw VW ein Feuer im hinteren rechten Bereich ausgebrochen. Die Feuerwehr hat beide Brände gelöscht. Die Polizei Leer hat den Tatort untersucht und die betroffenen Fahrzeuge beschlagnahmt. Die Ermittlungen dauern an.

Rhauderfehn - Kennzeichendiebstahl

Am 01.12.2025 kam es in der Zeit von 14:00 Uhr bis 19:30 Uhr zu dem Diebstahl eines Pkw-Kennzeichens, welches ordnungsgemäß am Heck eines Pkw BMW angebracht war. Die Polizei hat den Vorfall dokumentiert und das Kennzeichen in die Sachfahndung eingegeben. Zeugen werden gebeten, die Polizei Rhauderfehn zu kontaktieren.

Ostrhauderfehn - Diebstahl eines Zaunelementes

Am 01.12.2025 kam es in der Zeit von 20:45 Uhr bis 22:00 Uhr zu dem Diebstahl eines WPC-Zaunelementes an der Hauptstraße in Höhe der Kreuzung zur Schifferstraße und Werftstraße. Bei dem Diebstahl wurde zudem die dort befindliche Dekoration in Form eines Blumenkübels umgeworfen und beschädigt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Sache geben können, werden gebeten, die Polizei in Ostrhauderfehn zu benachrichtigen.

Moormerland - Diebstahl von Baustelle

In der Zeit vom 28.11.2025, 14:00 Uhr bis zum 01.12.2025, 06:30 Uhr kam es an einer Baustelle an der Straße "Altebeek" zu dem Diebstahl eines Rollgerüstes und zwei Aluminium Leitern. Das Rollgerüst und die Leitern waren mit einer Metallkette und einem Schloss miteinander gesichert. Die Polizei hat den Vorfall aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Sache geben können, die Polizei in Moormerland oder Leer zu kontaktieren.

Emden - Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Am 01.12.2025 kam es gegen 19:04 Uhr auf der Straße Abdenastraße zu einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr, als eine männliche Person sein Fahrrad auf die Fahrbahn und direkt vor einen Pkw warf. Der 28-jährige Fahrer aus Emden brachte seinen Pkw sofort zum Stehen. Der Verursacher riss anschließend noch das Kennzeichen des Pkw ab, schlug damit auf das Fahrzeug und beleidigte den Fahrzeugführer. Danach entfernte sich er sich mit seinem Fahrrad von der Örtlichkeit, konnte aber von dem betroffenen Fahrzeugführer und einer weiteren Zeugin recht genau beschrieben werden. Gegen 20:27 Uhr kam es dann zu einem Ladendiebstahl in einem Verbrauchermarkt an der Neutorstraße, als ein Mann, der auf die Beschreibung der zuvor geflüchteten Person passte, Lebensmittel entwendete und anschließend auf einem entwendeten E-Scooter wieder die Flucht antrat. Kurz darauf tauchte die tatverdächtige Person in einem Restaurant in der Neutorstraße auf, wo er randalierend angetroffen wurde. Dabei stellte sich heraus, dass es sich um einen amtsbekannten 39-jährigen Emder handelte, der auch für die vorherigen Straftaten verantwortlich war. Zur Beendigung der Straftatenbegehung wurde der Mann in polizeiliches Gewahrsam genommen und muss sich nun in diversen Strafverfahren verantworten.

Leer - Diebstahl und Beleidigung

Am 01.12.2025 kam es gegen 18:45 Uhr im Leeraner Bahnhof zu einem Vorfall, als ein amtsbekannter 49-jähriger Mann aus Leer bei einer Bäckerei zwei Milchpakete entwendete. Zudem wurden die dort anwesenden Personen in unangenehmster Form beleidigt. Eingesetzte Kräfte nahmen den Vorfall auf und erteilten einen Platzverweis gegen den Verursacher. Da sich der 49-jährige weigerte der Aufforderung nachzukommen und von seinem Handeln nicht abließ, wurde er ins polizeiliche Gewahrsam genommen. Auf der Dienststelle richtete sich seine Aggression gegen die Einsatzkräfte und vor allem gegen eine eingesetzte Polizeibeamtin, welcher er Gewalt androhte und noch nach ihr spukte, sie aber knapp verfehlte. Der Mann muss sich nun in einigen Strafverfahren verantworten.

