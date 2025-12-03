Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 03.12.2025

PI Leer/Emden (ots)

++Diebstahl einer Herren-Lederjacke++Lebensmittel entwendet++ Taschendiebstahl++Alleinbeteiligt von der Fahrbahn abgekommen++

Emden - Diebstahl einer Herrenlederjacke

Am 02.12.2025 kam es gegen 16:15 Uhr zu dem Diebstahl einer Herrenlederjacke, die auf einer Puppe vor einem Herrenbekleidungsgeschäft in der Neutorstraße dekoriert war. Eine unbekannte männliche Person nahm die Jacke von der Puppe und flüchtet anschließend auf einem Fahrrad in nicht näher bekannte Richtung. Von dem Mann ist lediglich bekannt, dass er dunkle Haare hatte. Die Lederjacke in Herrengröße 54 ist außen schwarz, innen mit beigefarbenen Teddyfell ausgestattet und hat einen Wert von 300 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, die Emder Polizei zu kontaktieren.

Emden - Lebensmittel entwendet

Am 02.12.2025 kam es gegen 22:08 Uhr in einem Verbrauchermarkt an der Neutorstraße zu einem Diebstahl von Lebensmitteln im Wert von knapp 135 Euro durch einen 19-jährigen Emder. Kurz nach Verlassen des Geschäftes konnte er angehalten werden. Die Waren verblieben anschließend im Geschädigten Verbrauchermarkt. Nach der Aufnahme des Sachverhaltes wurde dem 19-jährigen durch die Einsatzkräfte ein Platzverweis für den betroffenen Bereich ausgesprochen, welcher er aktiv nicht folgende wollte. Daher wurde er vorübergehend in Gewahrsam genommen und weitere Straftaten zu verhindern. Er muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten.

Leer - Taschendiebstahl

Am 02.12.2025 kam es gegen 10:45 Uhr in einem Lebensmitteldiscounter an der Straße "Hohe Loga" zu dem Diebstahl einer Geldbörse aus der Handtasche einer 75-jährigen Frau aus dem Rheiderland. In der Geldbörse befand sich ein vierstelliger Geldbetrag, unbare Zahlungsmittel und persönliche Papiere. Nachdem die Geschädigte umgehend mit ihrer Hausbank Kontakt aufnahm erfuhr, sie dass mit einem der unbaren Zahlungsmittel bereits eine Verwertungstat begangen worden war und ein weiterer vierstelliger Betrag durch die Täter erbeutet worden war. Hinweise auf mögliche Tatverdächtige liegen nicht vor. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang daraufhin, dass beim Einkaufen immer besonderes Augenmerk auf Wertsachen gelegt werden muss. Besonders mitgeführte Handtaschen ziehen Taschendiebe an, welche dann blitzschnell zugreifen. Daher wird geraten, Wertsachen körpernah zu verstauen.

Hesel - Alleinbeteiligt von der Fahrbahn abgekommen

Am 02.12.2025 kam es gegen 15:30 Uhr auf der Filsumer Straße zu einem Unfall, als ein 60-jähriger Fahrzeugführer aus Aurich in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abkam und auf einer Strecke von 25 Metern die Leitplanke beschädigte. Nach dem Vorfall entfernte er sich zunächst von der Unfallstelle und meldete sich erst einige Zeit später bei der Polizei. Die Polizei in Moormerland hat das Unfallgeschehen dokumentiert und prüft nun, ob sich der Mann wegen einer Unfallflucht verantworten muss. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang daraufhin, dass Verkehrsteilnehmer, die im Rahmen eines Unfallgeschehens Sachschaden verursachen, gehalten sind, diesen unverzüglich der nächsten Polizeidienststelle zu melden und an der Unfallörtlichkeit zu verbleiben.

Hinweise bitte an:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell