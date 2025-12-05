Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Bekanntgabe der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 05.12.2025 für die Erreichbarkeit des mobilen Presseteams auf der Insel Borkum.

PI Leer/Emden (ots)

Anlässlich der heutigen Festveranstaltung auf der Nordseeinsel Borkum ist die Pressestelle der Polizeiinspektion Leer/Emden mit einem mobilen Presseteam vor Ort.

Das Team ist unter der Mobilfunknummer 0151 418 740 60 ab 15:00 Uhr für aktuelle Fragen rund um die heutige Festlichkeit erreichbar. Gewünschte O-Töne bitten wir vorab telefonisch bei unserem mobilen Presseteam unter der genannten Telefonnummer anzukündigen.

Fragen zum Hintergrund und zur Durchführung der Festlichkeit erfragen Sie bitte bei der Stadt Borkum.

Alle anderen Anfragen werden bitte über die Pressestelle am Sitz der Inspektion eingereicht, welche heute unter den bekannten Erreichbarkeiten telefonisch bis 13:00 Uhr und dann wieder ab 18:00 Uhr erreichbar ist.

Anfragen ohne zeitlichen Hintergrund senden Sie bitte wie üblich an die Mailadresse der Pressestelle unter: pressestelle@pi-ler.polizei.niedersachsen.de

