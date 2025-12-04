Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Sonder-Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 04.12.2025

Landkreis Leer - Behördenübergreifende Sonderkontrolle auf der BAB 31 (Fotos)

Am 03.12.2025 wurde in der Zeit von 08:00 Uhr bis 16:00 Uhr auf der BAB 31 in Richtungsfahrbahn Emden auf dem Rastplatz Rheiderland eine behördenübergreifende Kontrolle mit Zielrichtung der Überwachung des gewerblichen Güterverkehrs durchgeführt. Unter Leitung der Autobahnpolizei Leer waren auch Kräfte der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, der Landkreis Leer, das Bundesamt für Logistik und Mobilität sowie das Gewerbeaufsichtsamt an der Kontrollaktion beteiligt. In der Kontrolle, die zahlreiche Verstöße hervorbrachte, können folgende Ergebnisse als herausragend bezeichnet werden: Im Rahmen der Kontrolle wurde ein Großraumtransport mit polnischer Zulassung kontrolliert, welcher trotz Überbreite sowie -höhe keinerlei Ausnahmegenehmigung aushändigen konnte. Weiterhin wurde der geladene Wohncontainer auf einem Lkw, welcher für Fahrzeugtransporte bestimmt ist, transportiert. Der Lkw war gänzlich ungeeignet, den Container zu befördern. Entsprechend war eine ordnungsgemäße Ladungssicherung nicht möglich. Die Weiterfahrt wurde untersagt. (Foto) Bei der Kontrolle eines GST (Großraum-Schwertransport) mit spanischer Zulassung wurde festgestellt, dass dieser ein Belüftungssystem mit Überhöhe transportierte. Neben dem Belüftungssystem beförderte der Fahrzeugführer ein Arbeitsfahrzeug. Zum Transport aller Ladungsteile wurde der Fahrzeugaufbau verlängert, wodurch der Sattelkraftzug die zulässige Fahrzeuglänge überschritt. Auch bei diesem Fahrzeugführer lag weder eine Ausnahmegenehmigung noch eine Erlaubnis vor. Folglich wurde die Weiterfahrt untersagt und die Umladung angeordnet. (Foto) Bei einem Gliederzug mit polnischer Zulassung wurde festgestellt, dass ein Innenreifen des Anhängers erhebliche Abnutzungserscheinungen aufwies. Über die gesamte Lauffläche des Reifens war die Karkasse sichtbar. Bei der weiteren technischen Untersuchung durch die DEKRA wurden zudem Mängel an der Bremsanlage festgestellt. Entsprechend befand sich der Gliederzug in einem verkehrsunsicheren Zustand. Die Weiterfahrt wurde bis zur Behebung der Mängel untersagt. (Foto) Folgende weitere Verstöße wurden festgestellt: Überladung in drei Fällen, in 12 Fällen kam es zu Verstößen gegen die Ladungssicherung. In 5 Fällen wurden die gesetzlichen Abmessungen nicht eingehalten und 3 Fällen kam es zu Verstößen gegen das Güterkraftrecht. Verstöße gegen das Fahrpersonalrecht wurde in 15 Fällen festgestellt und ein Verstoß gegen das Arbeitsschutzgesetz, sowie 6 Auffälligkeiten gegen das Arbeitszeitgesetz beanstandet. Einmal wurde ein Fahren ohne Fahrerlaubnis festgestellt. Spitzenreiter waren Geschwindigkeitsverstöße. Um vor und im Kontrollbereich Sicherheitsherzustellen und Fahrzeuge nicht bei voller Fahrt in die Kontrollstelle zu lotsen wurde ein sogenannter Geschwindigkeitstrichter mit sich reduzierender Geschwindigkeit aufgebaut. Zur Vermeiddung von Unfällen ist dies unerlässlich. 179 Verkehrsteilnehmern fühlten sich jedoch nicht angesprochen und fuhren mit teilweise stark überhöhter Geschwindigkeit in den Bereich hinein.

