PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Leer/Emden mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Sonder-Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 04.12.2025

POL-LER: Sonder-Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 04.12.2025
  • Bild-Infos
  • Download
  • 2 weitere Medieninhalte

PI Leer/Emden (ots)

Landkreis Leer - Behördenübergreifende Sonderkontrolle auf der BAB 31 (Fotos)

Am 03.12.2025 wurde in der Zeit von 08:00 Uhr bis 16:00 Uhr auf der BAB 31 in Richtungsfahrbahn Emden auf dem Rastplatz Rheiderland eine behördenübergreifende Kontrolle mit Zielrichtung der Überwachung des gewerblichen Güterverkehrs durchgeführt. Unter Leitung der Autobahnpolizei Leer waren auch Kräfte der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, der Landkreis Leer, das Bundesamt für Logistik und Mobilität sowie das Gewerbeaufsichtsamt an der Kontrollaktion beteiligt. In der Kontrolle, die zahlreiche Verstöße hervorbrachte, können folgende Ergebnisse als herausragend bezeichnet werden: Im Rahmen der Kontrolle wurde ein Großraumtransport mit polnischer Zulassung kontrolliert, welcher trotz Überbreite sowie -höhe keinerlei Ausnahmegenehmigung aushändigen konnte. Weiterhin wurde der geladene Wohncontainer auf einem Lkw, welcher für Fahrzeugtransporte bestimmt ist, transportiert. Der Lkw war gänzlich ungeeignet, den Container zu befördern. Entsprechend war eine ordnungsgemäße Ladungssicherung nicht möglich. Die Weiterfahrt wurde untersagt. (Foto) Bei der Kontrolle eines GST (Großraum-Schwertransport) mit spanischer Zulassung wurde festgestellt, dass dieser ein Belüftungssystem mit Überhöhe transportierte. Neben dem Belüftungssystem beförderte der Fahrzeugführer ein Arbeitsfahrzeug. Zum Transport aller Ladungsteile wurde der Fahrzeugaufbau verlängert, wodurch der Sattelkraftzug die zulässige Fahrzeuglänge überschritt. Auch bei diesem Fahrzeugführer lag weder eine Ausnahmegenehmigung noch eine Erlaubnis vor. Folglich wurde die Weiterfahrt untersagt und die Umladung angeordnet. (Foto) Bei einem Gliederzug mit polnischer Zulassung wurde festgestellt, dass ein Innenreifen des Anhängers erhebliche Abnutzungserscheinungen aufwies. Über die gesamte Lauffläche des Reifens war die Karkasse sichtbar. Bei der weiteren technischen Untersuchung durch die DEKRA wurden zudem Mängel an der Bremsanlage festgestellt. Entsprechend befand sich der Gliederzug in einem verkehrsunsicheren Zustand. Die Weiterfahrt wurde bis zur Behebung der Mängel untersagt. (Foto) Folgende weitere Verstöße wurden festgestellt: Überladung in drei Fällen, in 12 Fällen kam es zu Verstößen gegen die Ladungssicherung. In 5 Fällen wurden die gesetzlichen Abmessungen nicht eingehalten und 3 Fällen kam es zu Verstößen gegen das Güterkraftrecht. Verstöße gegen das Fahrpersonalrecht wurde in 15 Fällen festgestellt und ein Verstoß gegen das Arbeitsschutzgesetz, sowie 6 Auffälligkeiten gegen das Arbeitszeitgesetz beanstandet. Einmal wurde ein Fahren ohne Fahrerlaubnis festgestellt. Spitzenreiter waren Geschwindigkeitsverstöße. Um vor und im Kontrollbereich Sicherheitsherzustellen und Fahrzeuge nicht bei voller Fahrt in die Kontrollstelle zu lotsen wurde ein sogenannter Geschwindigkeitstrichter mit sich reduzierender Geschwindigkeit aufgebaut. Zur Vermeiddung von Unfällen ist dies unerlässlich. 179 Verkehrsteilnehmern fühlten sich jedoch nicht angesprochen und fuhren mit teilweise stark überhöhter Geschwindigkeit in den Bereich hinein.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Leer/Emden
Pressestelle
Svenia Temmen
Beauftragte für Kriminalprävention/ stellv. Pressesprecherin
Telefon: 0491-97690 108
E-Mail: pressestelle@pi-ler.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-ler.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Leer/Emden mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Leer/Emden
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Leer/Emden
Alle Meldungen Alle
  • 04.12.2025 – 12:58

    POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 04.12.2025

    PI Leer/Emden (ots) - ++Handtaschenraub++Diebstahl aus Handtasche++Widerstand und Beleidigung gegen Polizeieinsatzkräfte++Tätlicher Angriff auf Polizeibeamte++Unfallflucht mit höherem Sachschaden++Gegen Bus gefahren++Unfall mit Gegenverkehr++ Westoverledingen - Handtaschenraub Am 29.11.2025 kam es um 23:40 Uhr auf einem Parkplatz an einer Lokalität an der ...

    mehr
  • 03.12.2025 – 10:28

    POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 03.12.2025

    PI Leer/Emden (ots) - ++Diebstahl einer Herren-Lederjacke++Lebensmittel entwendet++ Taschendiebstahl++Alleinbeteiligt von der Fahrbahn abgekommen++ Emden - Diebstahl einer Herrenlederjacke Am 02.12.2025 kam es gegen 16:15 Uhr zu dem Diebstahl einer Herrenlederjacke, die auf einer Puppe vor einem Herrenbekleidungsgeschäft in der Neutorstraße dekoriert war. Eine ...

    mehr
  • 02.12.2025 – 11:00

    POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 02.12.2025

    PI Leer/Emden (ots) - ++Pkw-Brände++Kennzeichendiebstahl++Diebstahl eines Zaunelementes++Diebstahl von Baustelle++Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr++Diebstahl und Beleidigung++ Leer - Pkw-Brände Am 02.12.2025 kam es in der Straße "Unter den Eichen" gegen 02:00 Uhr zu einem Brand eines Pkw Fiat. Das Fahrzeug geriet aus derzeit ungeklärter Ursache in ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren