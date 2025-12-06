Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden aus Anlass des Klaasohm-Festes 2025 auf Borkum

Polizeiinspektion Leer/Emden (ots)

++ Klaasohm-Fest 2025 auf Borkum - Polizei zieht positive Bilanz ++

Auch in diesem Jahr war die Polizeiinspektion Leer/Emden anlässlich des diesjährigen Klaasohm-Festes auf der Nordseeinsel Borkum präsent. Rund 500 Personen nahmen an dem Aufzug in der Borkumer Innenstadt teil. Hinzu kamen zahlreiche außenstehende Zuschauerinnen und Zuschauer.

Mit Abschluss des Klaasohm-Aufzuges gegen Mitternacht sind der Polizei im Zusammenhang mit dem diesjährigen Fest bislang keine Fälle von Körperverletzungen oder etwaigen Übergriffen bekannt geworden.

Die Polizei bedankt sich bei allen Besucherinnen und Besuchern für den störungsfreien Verlauf und wünscht eine gute Heimreise.

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell