Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Nachträglich Pressemitteilung mit Zeugenaufruf der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 05.12.2025

PI Leer/Emden (ots)

++Zeugenaufruf nach schwerem Unfall auf der B72++Zeugenaufruf nach Unfall mit Gegenverkehr++

Hesel - Zeugenaufruf nach schwerem Unfall

Am 05.12.2025 kam es um 06:41 Uhr zu einem Unfall auf der Bundesstraße 72 im Bereich zwischen dem Enzianweg und der Poststraße in Fahrtrichtung Bagband. Eine 49-jährige Frau aus Ostrhauderfehn und ein 27-jähriger Mann aus Veendam befuhren mit ihren Fahrzeugen nacheinander die B 72 in genannter Richtung, als sie unvermittelt von einem weiteren Fahrzeug, trotz entgegenkommenden Verkehrs, überholt wurden. Um eine Kollision des überholenden Fahrzeuges mit einem weiteren Lkw auf der Gegenfahrbahn und somit eine eigene Einbindung in einen solchen Frontalzusammenstoß zu verhindern, musste die 49-jährige mit ihrem Pkw bremsen. Damit konnte der überholende Pkw einscheren. Der hinter der Frau befindliche 27-jährige Niederländer konnte jedoch seinen eigenen Lkw nicht mehr rechtzeitig abbremsen und fuhr auf den VW der Frau auf. Der Verursacher aus dem überholenden dunklen Pkw, möglicherweise ein VW-Modell Golf oder Passat, entfernte sich unerkannt von der Unfallstelle. Die 49-jährige Frau wurde schwer verletzt und in ein Krankenhaus verbracht. Ihr Pkw ist ein Totalschaden und musste von einem Abschlepper geborgen werden. Der 27-jährige Fahrer des Lkw blieb nach ersten Erkenntnissen unverletzt, an seiner Sattelzugmaschine entstand ein Frontschaden. Das Fahrzeug konnte noch von der Straße bewegt werden, musste dann aber auch abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme und Bergung war die B 72 erst halbseitig und zwischendurch voll gesperrt. Die Polizei Hesel hat den Unfall aufgenommen und ein Ermittlungsverfahren wegen Verdachtes der Unfallflucht eingeleitet. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem flüchtigen Fahrer geben können und möglichweise auch im weiteren Verlauf auf der B 72 oder in der Nähe einen dunklen VW Golf oder Passat in auffälliger Fahrweise gesehen haben, wenden sich bitte an die Polizeidienststellen in Hesel oder Moormerland.

Leer - Zeugenaufruf nach Unfall im Gegenverkehr

Am 05.12.2025 kam es 11:33 Uhr auf der Hauptstraße in Loga in Fahrtrichtung Stadtmitte zu einem Unfall in Höhe der dortigen Buchhandlung kurz vor der Eichendorffstraße. Ein derzeit unbekannter Fahrzeugführer mit einem weißen "Bulli" überholte an der genannten Stelle einen stehenden Lieferwagen, obwohl sich ihm Gegenverkehr in Form eines Ford Transit näherte. Die Fahrzeuge stießen seitlich aneinander, wobei der Außenspiegel des Ford Transit abriss. Der Fahrer des weißen Bulli fuhr weiter in Richtung Stadtmitte, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu Fahrer oder Fahrzeug geben können, werden gebeten, die Polizei in Leer zu kontaktieren.

Hinweise bitte an:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell