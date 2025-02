Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH-Bad Schwartau

Polizei ermittelt nach Verdacht der Verkehrsunfallflucht

Lübeck (ots)

Am frühen Sonntagmorgen (02.02.) ereignete sich in der Pariner Straße in Bad Schwartau ein Verkehrsunfall, bei dem ein parkendes Fahrzeug erheblich beschädigt worden ist. Der Verursacher flüchtete unerkannt. Der Sachschaden wird auf rund 5.000 Euro geschätzt. Die Polizei in Bad Schwartau hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.

Am Sonntagvormittag (02.02.) wurde die Polizei über eine Verkehrsunfallflucht verständigt und konnte in der Pariner Straße 69 einen stark beschädigten VW Golf vorfinden. Die Fahrertür, aber auch der linke Kotflügel sowie die vordere Stoßstange wiesen nicht unerhebliche Dellen und Lackkratzer auf.

Am Unfallort stellten die eingesetzten Beamten zudem Fahrzeugteile des mutmaßlich verursachenden PKW sicher. Ersten Ermittlungen zufolge könnte es sich bei dem Flüchtigen um einen silberfarbenen Golf handeln, der die Pariner Straße aus Groß Parin kommend in Fahrtrichtung Eutiner Straßen befahren hat. Aus bislang ungeklärter Ursache scheint das Fahrzeug schließlich nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und mit dem ordnungsgemäß parkenden VW kollidiert zu sein.

Anwohner sollen gegen 4:15 Uhr ein lautes Knallgeräusch wahrgenommen und in der Nähe des Unfallortes eine männliche Person mit dunklen Haaren beobachtet haben, die dunkel bekleidet gewesen sein soll. Inwieweit dieser Mann als Unfallverursacher in Betracht kommt, ist Gegenstand der andauernden Ermittlungen wegen des Verdachts der unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Zur Aufklärung des Geschehens werden Zeugen und insbesondere ein Verkehrsteilnehmer gesucht, der kurz nach der Kollision am Unfallort vorbeigefahren sein soll. Hinweise werden unter der Rufnummer 0451-220750 oder per E-Mail an BadSchwartau.PR@polizei.landsh.de erbeten.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell