POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Sonntag, 07.12.2025
Leer (ots)
++Versuchter Einbruch in Wohnhaus mit Zeugensuche++Verkehrsunfallflucht mit Zeugensuche++
Hesel - Versuchter Einbruch in Wohnhaus --Zeugensuche-
Ein bisher unbekannter Täter hat in der Nacht von Freitag auf Samstag versucht, in ein Wohnhaus in der Kiefelder Straße nahe der Ortschaft Beningafehn einzubrechen, ist aber entweder bei seinem Vorhaben gestört worden oder hat aus hier nicht bekannten Gründen von seinem Vorhaben abgelassen. Zeugen, die Hinweise zu Tat und/oder Täter machen können, melden sich bitte bei der Polizei in Leer.
Leer - Verkehrsunfallflucht --Zeugensuche--
Im Zeitraum von 12 bis 16 Uhr des Samstages wurde ein grauer Pkw Ford Focus infolge eines Verkehrsunfalles beschädigt. Der Pkw stand auf einem Parkplatz im Wohngebiet der Straße Erlenweg. Der Verursacher des Unfallschadens ist bisher unbekannt, Zeugen des Unfalles melden sich bitte bei der Polizei in Leer.
