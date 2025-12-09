Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/ Emden für den 09.12.2025

Polizeiinspektion Leer/ Emden (ots)

++ Diebstahl am Fahrrad++ Diebstahl von Baustelle++ Verkehrsunfallflucht++ Auffahrunfall++ Brand einer Dunstabzugshaube++ Fahrraddiebstahl++ Hausfriedensbruch in Tankstelle++

Rhauderfehn - Diebstahl am Fahrrad

In der Zeit zwischen dem 05.12.2025 um 06:30 Uhr und dem 08.12.2025 um 09:55 Uhr kam es in Rhauderfehn, bei einem Fahrradstand einer Schule in der Werfstraße, zu einem Diebstahl. Eine 37-jährige Frau stellte ihr Damenfahrrad (Pedelec) der Marke Gazelle im Fahrradstand der Schule ab. Als sie es wieder abholen wollte, stellte sie fest, dass der Sattel und der Fahrradkorb durch eine bislang unbekannte Täterschaft entwendet worden war. Zudem wurde das Fahrrad beschädigt. Insgesamt entstand ein Schaden im unteren dreistelligen Bereich. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben oder weitere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Bunde - Diebstahl von Baustelle

In der Zeit zwischen dem 01.12.2025 gegen 08:00 Uhr und 10:30 Uhr kam es in Bunde, auf einer Baustelle im Heerenweg, zu einem Diebstahl. Die bislang unbekannte Täterschaft verschaffte sich auf unbekannte Art und Weise Zutritt zu einem dortigen Container. Es wurde Diebesgut einer Firma im unteren vierstelligen Wert entwendet. Zudem versuchte die Täterschaft in den abgestellten Bagger der Firma einzudringen. Hierzu wurde eine Scheibe beschädigt. Der Täterschaft gelang es nicht, in den Bagger zu gelangen. Hierbei entstand ein Schaden im unteren vierstelligen Bereich. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben oder weitere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Weener - Verkehrsunfallflucht

Am 06.12.2025 kam es in der Zeit zwischen 13:00 Uhr und 20:00 Uhr in Weener, in der Norderstraße, auf einem Parkplatz in Höhe der Hausnummer 71, zu einem Verkehrsunfall. Ein dort geparkter BMW 218i eines 58-jährigen Mannes wurde durch eine bislang unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug beschädigt. Anschließend verließ diese Person unerlaubt den Unfallort. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben oder weitere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

A31/ Bunde - Auffahrunfall

Am 08.12.2025 gegen 16:15 Uhr kam es auf der A31, in Fahrtrichtung Bottrop, in Höhe des Kilometers 188, zu einem Auffahrunfall. Ein 64-jähriger Fahrer eines Tesla Model Y und eine 68-jähriger Fahrer eines Lkw Renault-Trucks befuhren den Hauptfahrstreifen der A31. Aufgrund der Wetterverhältnisse (starkem Regen) bremste der 64-jährige Fahrer mit seinem Tesla. Dies bemerkte der 68-jährige Lkw-Fahrer zu spät und fuhr auf den Tesla auf. Hierbei entstand ein Sachschaden im fünfstelligen Bereich. Zudem konnte festgestellt werden, dass der 68-jährige Lkw-Fahrer nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war.

Weener/Diele - Brand einer Dunstabzugshaube

Am 08.12.2025 gegen 09:25 Uhr kam es in Weener, in der Dieler Straße, zu einem Brand. Aus bislang ungeklärter Ursache fing eine Dunstabzugshaube Feuer. Durch die Feuerwehr konnte der Brand gestoppt werden, bevor es auf das Gebäude übergriff. Beide im Haus befindlichen Personen, ein 91-jähriger Mann und eine 85-jährige Frau, konnten unverletzt in Sicherheit gebracht werden.

Emden - Fahrraddiebstahl

Am 07.12.2025 in der Zeit zwischen 02:30 Uhr und 13:30 Uhr kam es in Emden, bei einer Bankfiliale in der Emsmauerstraße, zu einem Fahrraddiebstahl. Durch die bislang unbekannte Täterschaft wurde das dort abgestellte Herrenfahrrad (Pedelec) der Marke Gazelle eines 48-jährigen Mannes entwendet. Es entstand ein Schaden im mittleren vierstelligen Bereich. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben oder weitere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Emden - Hausfriedensbruch in Tankstelle

Am 08.12.2025 zwischen 21:40 Uhr und 22:04 Uhr kam es in Emden, in einer Tankstelle in der Neutorstraße, zu einem Ladendiebstahl und anschließendem Hausfriedensbruch. Ein 65-jähriger Mann nahm Diebesgut im unteren zweistelligen Wert aus den Regalen und hielt diese versteckt am Körper. Er verließ die Tankstelle, ohne die Waren zu bezahlen. Aus diesem Grund wurde er der Tankstelle verwiesen. Dennoch suchte er diese erneut auf und belästigte Kunden. Da er ebenfalls einem Platzverweis der Polizeibeamten nicht nachkam, wurde er in Gewahrsam genommen.

Hinweise bitte an die Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell