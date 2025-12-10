Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Weitere Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/ Emden für den 10.12.2025

Polizeiinspektion Leer/ Emden (ots)

++Einbruchdiebstähle im Gewerbegebiet++

In der Zeit zwischen dem 09.12.2025 um 18:00 Uhr und dem 10.12.2025 um 06:45 Uhr ist es in Ostrhauderfehn, in der Gewerbestraße-Süd, zu insgesamt vier Einbruchdiebstählen gekommen. Die bislang unbekannte Täterschaft gelang auf bislang unbekannte Art und Weise in insgesamt vier unterschiedliche Bürogebäude. Die Ermittlungen wurden aufgenommen. Die genaue Schadenssumme ist Teil der Ermittlungen. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben oder weitere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Hinweise bitte an die Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell