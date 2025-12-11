Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/ Emden für den 11.12.2025

Polizeiinspektion Leer/ Emden (ots)

++ Bedrohung++ Pkw-Brände++ schwerer Verkehrsunfall++ Gefahrenstelle durch Reifenplatzer++ betrügerische Anrufe++ Verkehrsunfälle++

Leer - Bedrohung

Am 09.12.2025 gegen 16:30 Uhr kam es in Leer, im Bahnhofsring, zu Bedrohungen durch einen 49-jährigen Mann. Dieser beleidigte und bedrohte mehrere Besucher auf dem Weihnachtsmarkt. Er wurde durch die Polizei in Gewahrsam genommen.

Am 10.12.2025 gegen 11:15 Uhr kam es in Leer, in einem Geschäft in der Mühlenstraße, zu einem Hausfriedensbruch durch diesen Mann. Er betrat das Geschäft trotz eines bestehenden Hausverbots und pöbelte. Er wurde durch die Polizei aus der Filiale begleitet und in Gewahrsam genommen. Weitere Ermittlungen wurden eingeleitet.

Leer - Pkw-Brände

Am 11.12.2025 um 01:38 Uhr kam es in Leer, auf einem Parkplatz in der Brahmsstraße, zu zwei Pkw-Bränden. Aufgrund bislang ungeklärter Ursache geriet ein geparkter Mercedes-Benz in Brand. Der danebenstehende Opel Corsa ist durch den Brand sekundär betroffen. An beiden Fahrzeugen entstand ein Totalschaden. Die Schadenshöhe wird auf einen fünfstelligen Wert geschätzt. Die Ermittlungen wurden aufgenommen. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben oder weitere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

A31 - schwerer Verkehrsunfall

Am 11.12.2025 um 06:34 Uhr kam es auf der A31 in Richtung Bottrop, zwischen Emden Ost und Riepe, zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein Fahrer eines Lkw befuhr den Hauptfahrstreifen in Richtung Bottrop. Ein Pkw-Fahrer fuhr aus bislang ungeklärter Ursache auf den Lkw auf. Der Lkw kam zum Stehen. Der Pkw-Fahrer wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus verbracht. Während der Unfallaufnahme wurde die Fahrbahn halbseitig gesperrt. Die weiteren Ermittlungen u.a. zur Klärung der Unfallursache dauern an.

A28 - Gefahrenstelle durch Reifenplatzer

Am 11.12.2025 gegen 06:40 Uhr kam es auf der A28, zwischen Leer-Ost und dem Dreieck Leer, zu einer Gefahrenstelle. Einem bislang unbekannten Fahrer eines Lkw platzte ein Reifen, sodass er diesen verlor. Dieser Reifen verblieb auf der Fahrbahn vor der Abfahrt in Richtung Emden. In der Folge wurden mehrere Pkw beschädigt. Die weiteren Ermittlungen zum Verursacher sowie zu den entstandenen Schäden dauern an.

Flachsmeer - betrügerische Anrufe

Am 09.12.2025 wurde der Polizei mitgeteilt, dass es im Bereich Flachsmeer zu betrügerischen Anrufen im Namen einer Bankfiliale gekommen sei. Im Fall einer 74-jährigen Frau aus Renkenberge sei eine Transaktion im mittleren vierstelligen Bereich durchgeführt worden. Diese Transaktion konnte durch ein Sicherheitssystem der Bankfiliale aufgehalten werden.

An dieser Stelle warnt die Polizei vor betrügerischen Bankmitarbeitern. Die Täter geben sich als diese aus, um an Zugangsdaten, TANs oder persönliche Informationen zu gelangen. Echte Bankmitarbeiter fragen niemals am Telefon oder per Nachricht nach PINs, TANs, Passwörtern oder vollständigen Kontodaten. Geben Sie keine sensiblen Daten preis. Beenden Sie das Telefonat sofort, falls Sie Zweifel haben. Klicken Sie auf keine Links in E-Mails oder SMS. Rufen Sie Ihre Bank ausschließlich über die offizielle Bank-Hotline zurück, niemals über die Nummern aus den Nachrichten. Lassen Sie unbekannte, angebliche Mitarbeiter nicht ins Haus. Sollten Sie betroffen sein, informieren sie umgehend Ihre Bank und lassen Ihr Konto prüfen. Erstatten Sie eine Anzeige bei der Polizei. Verdächtige Nachrichten können Sie z.B. per Screenshot sichern.

Ostrhauderfehn - Verkehrsunfall

Am 09.12.2025 gegen 16:00 Uhr kam es in Ostrhauderfehn, in der Langholter Straße in Höhe der Hausnummer 13, zu einem Verkehrsunfall. Ein 51-jähriger Fahrer eines Lkw Daimler-Benz und eine 47-jährige Fahrerin eines VW Tiguan befuhren die K58 in Richtung Saterland. Die 47-jährige Fahrerin stoppte mit ihrem VW, um nach links in Richtung Osterweg abzubiegen. Trotz einer Vollbremsung fuhr der 51-jährige mit dem Lkw auf den Pkw auf. Hierdurch erlitt die 51-jährige Fahrerin leichte Verletzungen. Es entstand insgesamt an beiden Fahrzeugen ein Schaden im oberen vierstelligen Bereich.

Emden - Verkehrsunfall

Am 10.12.2025 gegen 21:45 Uhr kam es in Emden, an der Kreuzung der Frisiastraße und Zum Emskai, zu einem Verkehrsunfall. Eine 43-jährige Fahrerin eines BMW Mini One befuhr die Frisiastraße in Richtung Niedersachsenstraße. Ein 54-jähriger Fahrer eines VW ID.3 befuhr die Straße Zum Emskai in Richtung Fritz-Liebsch-Straße. Beim Überqueren der Kreuzung übersah der 54-jährige Fahrer die von rechts kommende 43-jährige Fahrerin. Es kam zum Zusammenstoß. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden im unteren fünfstelligen Bereich. Die 43-jährige Fahrerin wurde leicht verletzt.

Hinweise bitte an die Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell