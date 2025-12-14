Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemeldung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Sonntag, den 14.12.2025

PI Leer/Emden (ots)

Moormerland - Versuchter Aufbruch einer Packstation

Im Zeitraum von Freitagabend 20 Uhr bis Sonnabend frühen Nachmittag gegen 14 Uhr versuchte ein derzeit unbekannter Täter in der Rudolf-Eucken-Straße mehrere Boxen einer Packstation aufzuhebeln. Es blieb beim Versuch und es entstand Sachschaden. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten sich mi der Polizei in Verbindung zu setzen.

Detern - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person und Verkehrsunfallflucht

Am Samstagmorgen gegen 06:40 Uhr beabsichtige eine 63-jährige Frau aus Detern mit ihrem Pedelec von der Denkmalstraße aus kommend, die Osterstraße in Detern zu queren. Während des Überquerens kam der bislang unbekannte Beteiligte mit seinem PKW von rechts in Fahrtrichtung Weberweg angefahren. Hierdurch erschrak sich die 63-Jährige und befürchtete einen Zusammenstoß. Sie versuchte aufgrund dessen schnellstmöglich die Fahrbahn zu queren. Hierbei fuhr sie gegen einen Bordstein und stürzte. Der unbekannte Beteiligte Führer des Pkw führte seine Fahrt fort, ohne sich um die verunfallte Frau und eine Schadenregulierung zu kümmern. Zu dem Pkw ist lediglich bekannt, dass er eine dunkle Farbe hatte. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Leer - Diebstahl von Parfum

Am Samstagnachmittag gegen 17 Uhr befanden sich eine 23-jährige Frau aus Leer und ein 35-jähriger Mann aus Leer in einem Verkaufsgeschäft für Parfum in der Mühlenstraße in Leer. Durch die beiden werden Parfums in einem Gesamtwert von 1642 Euro entwendet. Die Tat wurde durch Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma beobachtet. Der männliche Täter flüchtete vom Tatort, konnte jedoch im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme identifiziert werden.

Weener - Brand einer Gartenhütte nach einer Verpuffung mit sieben verletzten Personen

Am Samstagabend kam es nach derzeitigem Ermittlungsstand gegen 23:35 Uhr im Rahmen einer privaten Feier im Beschotenweg zu einer Verpuffung und im Anschluss zum Brand einer Gartenhütte. Durch die Verpuffung wurden sieben Personen zum Teil schwer verletzt. Schwer verletzt wurden eine 30-jährige Frau aus Weener und eine 36-jährige Frau aus Rhede. Durch eine Rauchgasintoxikation wurden ein 38-jähriger Mann aus Westoverledingen, eine 31-jährige Frau aus Aschendorf, eine 31-jährige Frau aus Dörpen, ein 52-jähriger Mann aus Schüttdorf und eine 38-jährige Frau aus Rhauderfehn leicht verletzt. Die schwer verletzte Frau aus Weener wurde in eine überregionale Spezialklinik verbracht. Die Gartenhütte wurde durch das Feuer vollständig zerstört. Die Schadenshöhe wird auf 5.000 Euro geschätzt. An dem Einsatz waren die Feuerwehren aus Weenermoor, Weener und Bunde mit sechs Einsatzfahrzeugen und 45 Feuerwehrleuten beteiligt. Der Brandort wurde beschlagnahmt und die Ermittlungen zur Ursache wurden aufgenommen.

Westoverledingen - Brand einer großen Halle mit hohem Sachschaden

Am Sonntagmorgen gegen 04:38 Uhr wurde der Brand einer Halle einer Möbelfertigungsfirma in der Pastor-Kersten-Straße gemeldet. Kurz nach den ersten Einsatzkräften trafen bereits die ersten Feuerwehren an der Einsatzörtlichkeit ein. Eine große Lagerhalle stand zu diesem Zeitpunkt bereits in Vollbrand. Durch die Polizei wurden die angrenzenden Straßen und die B70 für die Dauer des Einsatzsatzes zum Teil voll gesperrt. Die Löscharbeiten dauerten mehrere Stunden an. Die Lagerhalle samt Inhalt wurde vollständig zerstört und das Dach der Halle stürzte ein. Durch die Brandentwicklung wurde das Gebäude einer angrenzenden Firma ebenfalls beschädigt. Anwohner wurden gebeten ihre Türen und Fenster für die Dauer des Einsatzes geschlossen zu halten. An dem Einsatz waren das THW, der örtliche Energieversorger, die untere Wasserbehörde des LK Leer und die Feuerwehren aus Flachsmeer, Uplengen, Ihrhove, Westrhauderfehn, Steenfelde, Völlenerkönigsfehn, Großwolde, Ihren, Breinermoor, Folmhusen, Völlen und Leer mit 26 Einsatzfahrzeugen und 150 Kräften beteiligt. Zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung dauern die Löscharbeiten noch an.

Emden - Trunkenheit im Verkehr infolge von Alkohol

Am Sonntagmorgen gegen 04:05 Uhr befuhr ein 18-Jähriger aus der Wesermarsch in Emden die Auricher Straße und anschließend die Autobahn A31. An der Anschlussstelle Riepe wurde das Fahrzeug angehalten und kontrolliert. Dabei stellte sich heraus, dass der Fahrzeugführer mit 1,08 Promille erheblich unter Alkoholeinfluss stand. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell