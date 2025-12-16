Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Weitere Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 16.12.2025

PI Leer/Emden (ots)

++Ladendiebstahl++Einstieg in Physiopraxis++Anhänger mit Arbeitsgerät entwendet++Pkw beschädigt++

Emden - Ladendiebstahl

Am 15.12.2025 kam es gegen 09:09 Uhr in einem Lebensmitteldiscounter an der Fritz-Reuter-Straße zu einem Ladendiebstahl. Ein 55-jähriger Mann mit Wohnsitz im europäischen Ausland belud einen Einkaufswagen mit diversen Waren, wie Waschmittel und Küchengeräten und begab sich an die Selbstbedienungskassen. Dort scannte er nur Waren im Wert von 7 Euro ein, obwohl die Gegenstände im Einkaufswagen einen Wert von mehr als 550 Euro hatten. Mitarbeiter des Geschäftes wurden auf den Vorgang aufmerksam und folgten dem Mann, der sich mit dem Einkaufswagen zu einem Fahrzeug begab und dort die Waren verstaute. Die Mitarbeiter des Geschäftes informierten umgehend die Polizei und hinderten den Mann am Verlassen der Örtlichkeit. Die Polizei Emden hat den Vorfall aufgenommen und für den 55-jährigen ohne Wohnsitz im Bundesgebiet ein beschleunigtes Verfahren beantragt.

Weener - Einstieg in Physiopraxis

In der Zeit vom 12.12.2025, 16:30 Uhr bis zum 15.12.2025, 15:00 Uhr kam es zu einem Diebstahl aus einer Physiopraxis an der Friesenstraße. Unbekannte Täter verschafften sich Zutritt über ein Fenster und entwendeten einen mittleren dreistelligen Bargeldbetrag aus den Räumlichkeiten. Die Polizei hat den Vorfall aufgenommen und eine Spurensuche durchgeführt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu der Sache geben können, werden gebeten, die Polizei in Weener zu kontaktieren.

Emden - Anhänger mit Arbeitsgerät entwendet

In der Zeit vom 13.12.2025, 12:30 Uhr bis zum 15.12.2025, 08:30 Uhr kam es zu dem Diebstahl eines Anhängers, auf welchem sich ein Aufsitzrasenmäher befand, welcher auf einer Parkfläche am Nordkai abgestellt worden war. Der entwendete Aufsitzmäher der Marke Iseki hat einen fünfstelligen Wert. Bei dem Anhänger, der mit einem Anhängerschloss versehen war, handelt es sich um ein zweiachsiges Modell mit Planenverdeck der Marke Eduard. Zeugen die sachdienliche Hinweise zur Tat oder dem Verbleib des Diebesgutes geben können, werden gebeten, die Polizei in Emden zu kontaktieren.

Leer - Pkw beschädigt

In der Zeit vom 14.12.2025, 20:00 Uhr bis zum 15.12.2025, 05:41 Uhr wurde ein Pkw Audi beschädigt, welcher vor einem Wohnhaus an der Muchallstraße geparkt war. Unbekannte Täter schlugen die Front- und Heckscheibe des Pkw ein. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, die Polizei in Leer zu kontaktieren.

