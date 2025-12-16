Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 16.12.2025

PI Leer/Emden (ots)

++Opfer nach Körperverletzung gesucht++Sehbehinderten jungen Mann geschlagen++

Emden - Opfer nach Körperverletzung gesucht

Am 15.12.2025 kam es gegen 13:00 Uhr am Steinweg im Bereich einer dortigen Schule zu einer Körperverletzungshandlung durch einen 21-jährigen Mann mit Wohnsitz in Emden. Der Tatverdächtige soll drei Personen verbal und aktiv durch Vorzeigen eines Messers bedroht haben, woraufhin es zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen sei. Die genannte Örtlichkeit wurde durch mehrere Einsatzkräfte der Polizei angefahren, welche vor Ort einige Zeugen und im Nahbereich auch den Tatverdächtigen antreffen konnten. Jedoch befanden sich die beiden Opfer der Auseinandersetzung nicht mehr vor Ort. Die Polizei Emden bittet die drei Personen, die vor der dortigen Sporthalle am Fahrradständer aufhältig waren und einen oben beschriebenen Konflikt mit einer männlichen Person hatten, die Polizei in Emden zu kontaktieren.

Leer - Sehbehinderten jungen Mann geschlagen

Am 09.12.2025 kam es um 07:15 Uhr an der Blinke zwischen dem Theater und der dortigen Schule zu einem Vorfall, bei welchem ein 17-jähriger aus Rhauderfehn von einer Person geschlagen und getreten wurde. Der sehbehinderte Rhauderfehner wurde nicht wie vorgesehen vor dem Schuleingang von dem Schultaxi abgesetzt, sondern musste sich seinen Weg durch eine Gruppe ankommender Schüler bahnen. Dabei stieß er aus Versehen gegen eine männliche Person, die er schlicht nicht gesehen hatte. Obwohl er sich umgehend für den Rempler entschuldigte, schlug der unbekannte männliche Täter auf den jungen Mann ein, woraufhin dieser zu Boden stützte. Das nutzte der Angreifer, um noch dreimal in den Rücken und gegen die Hüfte des Opfers zu treten. Durch das Fehlen der Sehfähigkeit ist es dem jungen Rhauderfehner nicht möglich eine Täterbeschreibung abzugeben. Der 17-jährige musste ärztlich behandelt werden und wies neben Prellungen und Abschürfungen auch eine leichte Gehirnerschütterung auf. Trotz der vielen anderen Personen um die Situation herum, schritt keiner der Anwesenden ein. Auch nachfolgende vor Ort Befragungen durch die Polizei bei ankommenden Schülern, die zu diesem Zeitpunkt allmorgendlich an der genannten Stelle mit dem Bus ankommen, brachten keine Hinweise auf den Täter. Die Ermittlungen der Polizei Leer dauern an. Zeugen, die gesehen haben, wie der männliche Angreifer den jungen sehbehinderten Mann geschlagen und getreten hat und die möglicherweise bei einer Befragung vor Ort Angst hatten, im Gespräch mit der Polizei gesehen zu werden, melden sich bitte bei der Dienststelle in Leer.

