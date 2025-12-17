Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 17.12.2025

PI Leer/Emden (ots)

Weener - Fahrerlaubnis nicht umgeschrieben

Ob wohl er nach eigenem Bekunden schon seit langem in Deutschland lebt, hat ein 43-jähriger Mann mit Wohnsitz in Weener es versäumt, seine Fahrerlaubnis umschreiben zu lassen. Da die Fahrerlaubnis ursprünglich in Indien erteilt wurde, verliert sie nach einem Ablauf von 6 Monaten nach fester Wohnsitznahme ihre Gültigkeit. Somit war der Mann, der am 16.12.2025 gegen 21:40 Uhr auf der Umgehungsstraße kontrolliert wurde, im öffentlichen Straßenverkehr unterwegs, ohne eine gültige Fahrerlaubnis zu besitzen, was zu einem Verfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis führt. Wichtig zu wissen: Führerscheine, die nicht aus Mitgliedsstatten der EU (sog. Drittstaaten) oder dem Europäischen Wirtschaftsraum stammen, verlieren nach einem halben Jahr ihre Gültigkeit, wenn der Wohnsitz dauerhaft im Bundesgebiet genommen wurde. Eine Verlängerung zur Umschreibung auf ein Jahr kann dann beantragt werden, wenn nachgewiesen werden kann, dass noch kein dauerhafter Wohnsitz begründet wurde. Diese Staatenliste befindet sich als Anlage in der Fahrerlaubnis-Verordnung (FeV) und kann problemlos im Internet recherchiert werden.

Leer - Unfall im Begegnungsverkehr

Am 16.12.2025 kam es gegen 07:30 Uhr auf der Straße "Ostersteg" zu einem Unfall zwischen einer Pkw-Fahrerin und einer Radfahrerin. Eine 66-jährige Frau aus Leer befuhr die Straße Ostersteg in Richtung Bürgermeister-Ehrlenholtz-Straße und hatte die Absicht, nach links in den Eidtmannsweg einzubiegen. Dabei übersah sie eine entgegenkommende 59-jährige Leeranerin, die mit ihrem Fahrrad in Richtung Heisfelder Straße unterwegs war und prallte mit ihr zusammen. Dabei wurde die Radfahrerin leicht verletzt, konnte sich aber selbstständig zum Arzt begeben. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Die Polizei Leer hat den Unfall aufgenommen.

Uplengen - Radfahrer stürzt

Durch das Öffnen der Fahrertür eines Pkw kam ein 75-jähriger Fahrradfahrer aus Firrel zu Fall und zog sich eine Verletzung am Kopf zu. Der Mann aus Firrel war am 16.12.2025 gegen 15:35 Uhr auf der Straße "Alter Postweg" in Richtung Höststraße unterwegs, als ein 43-jähriger Mann aus Uplengen aus seinem am seitlichen Parkstreifen abgestellten Pkw stieg. Der Mann aus Uplengen öffnete die Fahrertür, die in den für Radfahrer freigegeben Fahrstreifen ragte und brachte den 75-jährigen so zu Fall. Die Polizei Uplengen hat den Unfall aufgenommen und die weiteren Ermittlungen eingeleitet. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang daraufhin, dass auch bei dem Öffnen von Türen eine Sorgfalts- und Rückschaupflicht besteht.

Uplengen - Kleinkraftrad übersehen

Am 16.12.2025 kam es gegen 19:25 Uhr auf der Hollener Straße zu einem Unfall zwischen einem Pkw und einem Kleinkraftrad. Ein 69-jähriger Mann aus Apen hatte die Absicht nach links auf eine Hauszufahrt abzubiegen und übersah dabei einen entgegenkommenden 38-jährigen Mann aus Leer, welcher mit seinem Kleinkraftrad in Fahrtrichtung Jübberde unterwegs war. Da der 69-jährige das Abbiegemanöver bereits eingeleitet hatte, versuchte der 38-jährige noch auszuweichen, prallte dann aber in den linken vorderen Bereich des Pkw und stürzte. Dabei wurde der Mann aus Leer schwer verletzt und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Die Autobahnpolizei Leer hat den Unfall aufgenommen und die weiteren Ermittlungen eingeleitet.

