Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/ Emden für den 18.12.2025

Polizeiinspektion Leer/ Emden (ots)

++Nötigung im Straßenverkehr++Taschendiebstahl++Unfall am Bahnübergang++Auffahrunfall++ Verkehrsunfälle++

Filsum/A28 - Nötigung im Straßenverkehr

Am 17.12.2025 kam es um 17:20 Uhr auf der A 28 im Bereich Filsum, Fahrtrichtung Oldenburg zu einer Nötigung im Straßenverkehr. Eine 53-jährige Fahrzeugführerin aus Moormerland befuhr den Überholfahrstreifen auf der A 28 in o.g. Richtung und befand sich in einem Überholvorgang. Vor ihr befanden sich weitere Fahrzeuge, die ebenfalls einen auf dem Hauptfahrstreifen befindlichen Lkw überholten. Die Frau bemerkte dann, dass ein Pkw von hinten an die Kolonne herangefahren war und sehr dicht auf den PKW der Moormerländerin auffuhr. Dazu betätigte der Fahrer mehrfach die Lichthupe und drängelte. Die Frau machte den Fahrer des auffahrenden Fahrzeuges mittels Warnblinker kurz auf die gefährliche Situation aufmerksam und scherte dann nach dem Überholvorgang wieder ein. Der Fahrer des hinter ihr befindlichen Fahrzeuges überholte dann den Pkw und fuhr vor ihr weiter. Die Frau, die an der AS Filsum abfahren wollte, verlangsamte dann entsprechend ihr Tempo und stellte fest, dass sich der Pkw vor ihr der Geschwindigkeit anpasste und auch den Blinker setzte, als sie zum Abfahren von der Autobahn blinkte. Der Wagen fuhr dann noch in der Kurve des Abfahrtsbereiches rechts ran. Im nachfolgenden kurzen Gespräch behauptete der Mann von Bundeskriminalamt zu sein, sprach die Frau respektlos an und warf ihr eine Nötigung vor. Die Frau entfernte sich von dem Mann und begab sich zur Polizei. Der Mann soll von großer Statur und mit einem beigefarbenen Pullover und einer Jeans bekleidet gewesen sein. Details zum Fahrzeug liegen derzeit nicht. Zeugen, die sich an eine solche Situation auf der A 28 erinnern und Angaben zum verursachenden Fahrzeug machen können, werden gebeten, die Polizei in Moormerland zu kontaktieren.

Ostrhauderfehn - Taschendiebstahl

Am 17.12.2025 kam es in der Zeit von 10:30 Uhr bis 10:40 Uhr in einem Lebensmitteldiscounter in der Straße "Im Gewerbegebiet" zu dem Diebstahl einer Geldbörse aus einer Jackentasche. Ein 60-jähriger Osterfehntjer tätigte seine Einkäufe und wollte dann an der Kasse seine Waren bezahlen. Dabei entdeckte er, dass seine Geldbörse, die er kurz zuvor noch in der Hand gehabt hatte, aus seiner Jackentasche trotz geschlossenem Reißverschluss entwendet worden war. Dabei wurde ein dreistelliger Geldbetrag erbeutet und diverse persönliche Papiere kamen abhanden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, die Polizei in Ostrhauderfehn oder Rhauderfehn zu kontaktieren. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang daraufhin, dass beim Einkaufen auf Wertsachen immer besonderes Augenmerk gelegt werden sollte.

Leer - Unfall am Bahnübergang

Am 17.12.2025 kam es gegen 08:00 Uhr zu einem Unfall am Bahnübergang an der Bremer Straße. Der 51-jährige Fahrer einer Zugmaschine mit Anhänger aus dem Emsland befuhr die Bremer Straße in Fahrtrichtung Mühlenstraße, um drei geladene Fahrzeuge in die Große Roßbergstraße zu transportieren. Aufgrund von stockendem Verkehr musste der Fahrer warten und kam daher auf dem Bahnübergang zum Stehen. Während er sich dort befand, schlossen sich wegen nahendem Bahnverkehr die Schranken des Überganges, wobei einer der Schranken auf eines der geladenen Fahrzeuge traf und diesen beschädigte. Zudem wurde die Schranke bei dem Vorfall erheblich beschädigt. Die Schrankenanlage war anschließend nicht mehr nutzbar. Die Deutsche Bahn übernahm den Unfallort und regelte die Verkehrsführung vor Ort. Die Polizei Leer hat den Unfall aufgenommen und die weiteren Ermittlungen eingeleitet. In diesem Zusammenhang weist die Polizei daraufhin, dass bei Rückstau auf keinen Fall in den Bahnbereich eingefahren werden sollte. Es ist vor der Schrankenanlage zu warten, bis sich die Verkehrssituation geklärt hat und der Bahnübergang gefahrlos gequert werden kann.

Leer - Auffahrunfall

Am 17.12.2025 kam es um 16:40 Uhr im Bereich des Abbiegebereiches vom Südring auf die Papenburger Straße in Richtung Ledabrücke zu einem Auffahrunfall mit drei beteiligten Pkw. Ein 60-jährige Frau aus Ostrhauderfehn musste mit ihrem Pkw verkehrsbedingt abbremsen. Diesen Vorgang übersah ein 84-jähriger Mann aus Leer und führ auf das vor ihm befindliche Fahrzeug auf. Dabei schob er den Pkw der 60-jährigen auf den noch vor ihr befindlichen Pkw eines 23-jährigen Mannes aus Westoverledingen. Bei dem Unfall wurden die 60-jährige Osterfehntjerin und die 83-jährige Beifahrerin des 84-jährigen leicht verletzt. An allen drei Fahrzeugen entstand Sachschaden. Das Fahrzeug des 84-jährigen Leeraners musste abgeschleppt werden. Die Polizei Leer hat den Unfall aufgenommen.

Emden - Verkehrsunfälle

Am 17.12.2025 gegen 06:45 Uhr kam es in Emden, in der Faldernstraße, zu einem Verkehrsunfall. Ein 53-jähriger Fahrer eines Daimler-Benz befuhr die Straße Hinter der Halle und wollte in Richtung Faldernstraße nach links abbiegen. Hierbei übersah er die 53-jährige Fahrerin eines E-Bikes Prophete, welche den Schutzstreifen bevorrechtigt in Richtung Stadtmitte befuhr. Sie wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus verbracht. Es entstand insgesamt ein Schaden im mittleren vierstelligen Bereich.

Am 17.12.2025 um 09:48 Uhr kam es in Emden, in der Friedrich-Ebert-Straße in Höhe der Hausnummer 27, zu einem Verkehrsunfall. Ein 74-jähriger Fahrer eines Fiat befuhr die Friedrich-Ebert-Straße in Richtung Brückstraße. Beim Vorbeifahren wurde der linke Außenspiegel des ordnungsgemäß geparkten, noch nicht bekannten Pkw touchiert. Der 74-jährige Fahrer entfernte sich unerlaubt von der Örtlichkeit. Der Vorfall konnte durch Zeugen beobachtet werden.

Am 17.12.2025 gegen 17:25 Uhr kam es in Emden, in der Friederich-Ebert-Straße in Höhe der Hausnummer 7, zu einem Verkehrsunfall. Der 65-jährige Fahrer eines grauen Volvo V70 befuhr die Friederich-Ebert-Straße in Richtung Petkumer Straße. Ein bislang unbekannter Fahrer eines Hollandrades befuhr die Straße in entgegengesetzter Richtung. Der unbekannte Fahrer schwenkte unvermittelt nach links und kollidierte mit dem Volvo. Er entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben oder weitere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Emden zu melden.

