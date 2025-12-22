Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Waren aus Gartenabteilung eines Baumarktes entwendet - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am vergangenen Donnerstag wurden aus einem Baumarkt in der Bergstraße mehrere Gegenstände aus der Gartenabteilung entwendet.

Im Zeitraum zwischen 08:00 und 20:15 Uhr entwendete eine bislang unbekannte Täterschaft mehrere Rasenmäher, drei Akku-Freischneider, fünf Akku-Hochentaster, vier Akku-Kettensägen sowie drei Akku-Heckenscheren. Die Höhe des Diebstahlschadens liegt bei knapp 6.000 Euro.

Ersten Ermittlungen zufolge schafften die Unbekannten das Diebesgut durch eine Notausgangstür aus dem Baumarkt. Mit welchem Fahrzeug die Gegenstände abtransportiert wurden, ist Teil der laufenden Ermittlungen, die vom Polizeirevier Weinheim geführt werden.

Personen, die Verdächtiges wahrgenommen haben und sachdienliche Hinweise zu der Tat oder der Täterschaft mitteilen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06201 1003-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell