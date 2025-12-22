PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Waren aus Gartenabteilung eines Baumarktes entwendet - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am vergangenen Donnerstag wurden aus einem Baumarkt in der Bergstraße mehrere Gegenstände aus der Gartenabteilung entwendet.

Im Zeitraum zwischen 08:00 und 20:15 Uhr entwendete eine bislang unbekannte Täterschaft mehrere Rasenmäher, drei Akku-Freischneider, fünf Akku-Hochentaster, vier Akku-Kettensägen sowie drei Akku-Heckenscheren. Die Höhe des Diebstahlschadens liegt bei knapp 6.000 Euro.

Ersten Ermittlungen zufolge schafften die Unbekannten das Diebesgut durch eine Notausgangstür aus dem Baumarkt. Mit welchem Fahrzeug die Gegenstände abtransportiert wurden, ist Teil der laufenden Ermittlungen, die vom Polizeirevier Weinheim geführt werden.

Personen, die Verdächtiges wahrgenommen haben und sachdienliche Hinweise zu der Tat oder der Täterschaft mitteilen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06201 1003-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Celina-Marie Petersen
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Alle Meldungen Alle
  • 22.12.2025 – 11:09

    POL-MA: Mannheim: Smartphones und Bargeld aus Geschäftsraum entwendet - Zeugenaufruf

    Mannheim (ots) - In der Nacht von Sonntag auf Montag verschaffte sich eine bislang unbekannte Täterschaft gewaltsam Zutritt zu einem Verkaufsgeschäft in der Mannheimer Innenstadt und entwendete daraus mehrere Mobiltelefone sowie Bargeld. Bisherigen Ermittlungen zufolge brachen mindestens zwei männliche Personen gegen 03:10 Uhr in das Verkaufsgeschäft im Quadrat Q 2 ...

    mehr
  • 21.12.2025 – 09:25

    POL-MA: Mannheim: Unter Alkoholeinfluss Verkehrsunfall mit drei Fahrzeugen verursacht

    Mannheim (ots) - Am Samstagabend kam es gegen 19:30 Uhr auf der B38a in Höhe der Will-Sohl-Straße in Fahrtrichtung Mannheim-Feudenheim zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befand sich ein 57-jähriger Fahrer eines Audis auf dem rechten Fahrstreifen der B38a, als er aufgrund von Unachtsamkeit auf einen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren