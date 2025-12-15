Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Zeugenaufruf der Polizeiinspektion Simmern: Böllerwurf bei Traktoren-Lichterfahrt

Koblenz (ots)

Am Sonntag den 14.12.2025 fand im Hunsrück eine Versammlung in Form einer Traktoren-Lichterfahrt mit dem Motto "Ein Fünkchen Hoffnung" statt. Gegen 19.30 durchfuhr die Kolonne mit insgesamt 100 Traktoren die Ortslage Holzbach. Hier warfen nicht bekannte Täter Böller in Richtung eines Traktors, so dass die Front-Scheibe beschädigt wurde. Verletzt wurde niemand.

Wer kann Hinweise zu Tat und Täter geben? Meldung bitte an die Polizeiinspektion Simmern unter der Tel. 06761 921-0

