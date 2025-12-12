Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Dreister Diebstahl von Wertholzstämmen

Dommershausen (ots)

Im Gemeindewald in Dommershausen wurden im Zeitraum vom 03.12.20225 bis 08.12.2025 fünf Wertholzstämme entwendet. Die Stämme waren mit blauer Sprühfarbe gekennzeichnet.

Aufgrund der Größe und des Gewichts der Holzstämme ist davon auszugehen, dass diese mit einem Lkw abtransportiert wurden.

Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 7000 EUR. Die Polizeiinspektion Simmern bitte um Hinweise aus der Bevölkerung, insbesondere um Zeugenhinweise zum Tathergang und Transportfahrzeug.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell