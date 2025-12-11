PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Koblenz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Rauchentwicklung aufgrund einer chemischen Reaktion bei Zschimmer und Schwarz Chemie GmbH in Lahnstein

Lahnstein (ots)

Bei Zschimmer und Schwarz Chemie GmbH in Lahnstein kam es gestern Abend gegen 17:40 Uhr zur Auslösung der Brandmeldeanlage. Die eintreffenden Kräfte der Feuerwehr stellten vor Ort eine Rauchentwicklung fest, ausgelöst durch eine chemische Reaktion. Der betroffene Bereich wurde kontrolliert und belüftet. Eine Gefährdung für Mitarbeitende oder die Bevölkerung bestand zu keiner Zeit. Weitere Maßnahmen waren nicht erforderlich.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Lahnstein

Telefon: 02621-913-0

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Koblenz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Koblenz
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Koblenz
Alle Meldungen Alle
  • 11.12.2025 – 08:29

    POL-PDKO: Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der B9 - Presseerstmeldung

    Andernach (ots) - Zurzeit befinden sich mehrere Kräfte der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei bei einem Verkehrsunfall unter Beteiligung von drei Fahrzeugen auf der B9 in Fahrtrichtung Koblenz in Höhe Andernach. Verkehrsteilnehmer werden gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren. Es wird unaufgefordert zum Verkehrsunfall nachberichtet. Rückfragen ...

    mehr
  • 10.12.2025 – 20:34

    POL-PDKO: Verkehrsunfallflucht - Zeugenaufruf

    Bendorf (ots) - In der Nacht vom 08.-09.12.2025 kam es in der Königsberger Straße in Bendorf zu einem Verkehrsunfall mit Flucht. Dabei wurde ein am Fahrbahnrand geparkter PKW durch den Unfallgegner touchiert. Dieser entfernte sich im Anschluss von der Unfallörtlichkeit ohne Feststellungen zu seiner Person zu ermöglichen. Die Schadenshöhe dürfte dabei im unteren vierstelligen Bereich liegen. Zeugen oder der ...

    mehr
  • 10.12.2025 – 11:58

    POL-PDKO: Nachtrag zum Verkehrsunfall auf der B 260

    Lahnstein (ots) - Nach der Unfallaufnahme und Reinigung der Fahrbahn ist die B 260 seit 11:20 Uhr wieder für den Verkehr freigegeben. Nach derzeitigem Stand, befuhr der Unfallverursacher die B 260 aus Richtung Koblenz kommend in Fahrtrichtung Bad Ems. Zwischen dem Parkplatz Ruppertsklamm und der Abfahrt nach Friedrichsegen, kam er aus bislang ungeklärten Gründen von seiner Fahrspur ab und kollidierte mit einem PKW im ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren