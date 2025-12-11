POL-PDKO: Rauchentwicklung aufgrund einer chemischen Reaktion bei Zschimmer und Schwarz Chemie GmbH in Lahnstein

Bendorf (ots) - In der Nacht vom 08.-09.12.2025 kam es in der Königsberger Straße in Bendorf zu einem Verkehrsunfall mit Flucht. Dabei wurde ein am Fahrbahnrand geparkter PKW durch den Unfallgegner touchiert. Dieser entfernte sich im Anschluss von der Unfallörtlichkeit ohne Feststellungen zu seiner Person zu ermöglichen. Die Schadenshöhe dürfte dabei im unteren vierstelligen Bereich liegen. Zeugen oder der ...

