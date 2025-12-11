PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der B9 - Presseerstmeldung

Andernach (ots)

Zurzeit befinden sich mehrere Kräfte der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei bei einem Verkehrsunfall unter Beteiligung von drei Fahrzeugen auf der B9 in Fahrtrichtung Koblenz in Höhe Andernach.

Verkehrsteilnehmer werden gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren.

Es wird unaufgefordert zum Verkehrsunfall nachberichtet.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Koblenz
Polizeiinspektion Andernach
i.A. POK Stjepanovic

Telefon: 02632-9210
Mail: piandernach@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell

