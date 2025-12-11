POL-PDKO: Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der B9 - Presseerstmeldung
Andernach (ots)
Zurzeit befinden sich mehrere Kräfte der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei bei einem Verkehrsunfall unter Beteiligung von drei Fahrzeugen auf der B9 in Fahrtrichtung Koblenz in Höhe Andernach.
Verkehrsteilnehmer werden gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren.
Es wird unaufgefordert zum Verkehrsunfall nachberichtet.
Rückfragen bitte an:
Polizeidirektion Koblenz
Polizeiinspektion Andernach
i.A. POK Stjepanovic
Telefon: 02632-9210
Mail: piandernach@polizei.rlp.de
