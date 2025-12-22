Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesenbach/Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In einem nicht näher bestimmbaren Zeitraum zwischen Mittwochmittag und Sonntagvormittag verschaffte sich eine bislang unbekannte Täterschaft Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Schubertstraße.

Bisherigen Ermittlungen zufolge hebelten Unbekannte ein Fenster des Wohnanwesens auf, um dadurch in die Räumlichkeiten zu gelangen. Im Haus wurde in Schränken und Schubladen nach Wertgegenständen gesucht. Die Täterschaft nahm neben mehreren Schmuckgegenständen auch Silbermünzen von bislang unbekanntem Wert an sich und verließ die Örtlichkeit in unbekannte Richtung.

Die Ermittlungen unter anderem zu der Höhe des entstandenen Sach- und Diebstahlschadens wurden von den Spezialistinnen und Spezialisten für Eigentumsdelikte der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg übernommen. Personen, die Verdächtiges wahrgenommen haben und sachdienliche Hinweise zu der Tat mitteilen können, werden gebeten, sich beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon unter der Telefonnummer 0621 174-4444 zu melden.

