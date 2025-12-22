Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Ketsch/Rhein-Neckar-Kreis: Brand in Mehrfamilienhaus

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Samstagabend wurden Polizei und Feuerwehr wegen eines Brands in einer Wohnung in einem Mehrfamilienanwesen in Ketsch alarmiert.

In der Wohnung im dritten Obergeschoss des Anwesens in der Breslauer Straße war es aus bislang unklarer Ursache zu einer Verpuffung gekommen, in deren Folge im Wohnzimmer ein Brand ausbrach. Durch die Druckwelle der Verpuffung wurde die Scheibe eines Fensters und der Balkontür zerstört.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren Ketsch, Brühl und Schwetzingen hatte der 73-jährige Bewohner bereits vergebliche Löschversuche unternommen. Durch Wehrleute der Feuerwehren konnte der Brand schließlich gelöscht werden. Die Wohnung ist derzeit unbewohnbar.

Bei der Verpuffung und dem Brand hatte sich der 73-Jährige schwere Verletzungen zugezogen und wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Über die Art seiner Verletzungen liegen keine weiteren Informationen vor.

Weitere Wohnungen in dem Anwesen waren durch den Vorfall nicht betroffen. Eine Evakuierung des Mehrfamilienhauses war nicht notwendig.

Die weiteren Ermittlungen zur Brandursache durch die Brandspezialisten beim Polizeirevier Schwetzingen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell