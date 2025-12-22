PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Viernheim/BAB 659: Steinewerfer auf Autobahnbrücke - Zeugenaufruf

Viernheim/BAB 659 (ots)

Am Samstagnachmittag wurde der Polizei gemeldet, dass Unbekannte von einer Fußgängerbrücke auf die darunterliegende Autobahn Steine werfen würden.

Eine 26-jährige Frau war gegen 14.45 Uhr mit ihrem Mercedes auf der A 659 von Mannheim in Richtung Weinheim unterwegs. Als sie unter der Fußgängerbrücke, die das Stadtgebiet Viernheim und den Ortsteil Neuzenlache verbindet, hindurchfuhr, wurde ihr Fahrzeug von einem Stein getroffen, der von der Brücke heruntergeworfen wurde. Dadurch wurde das Glasdach des Fahrzeugs zerstört.

Die Frau, die durch das Brechen der Scheibe erschrak, fuhr sofort auf den Standstreifen und stieg aus ihrem Auto. Dabei konnte sie zwei Jugendliche erkennen, die von der Brücke aus davonrannten. Eine Beschreibung konnte sie nicht abgeben.

Die weiteren Ermittlungen der Autobahnpolizei Mannheim dauern an. Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/47093-0

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Michael Klump
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: MANNHEIM.PP.STS.OE@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Alle Meldungen Alle
  • 22.12.2025 – 11:51

    POL-MA: Wiesenbach/Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugenaufruf

    Rhein-Neckar-Kreis (ots) - In einem nicht näher bestimmbaren Zeitraum zwischen Mittwochmittag und Sonntagvormittag verschaffte sich eine bislang unbekannte Täterschaft Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Schubertstraße. Bisherigen Ermittlungen zufolge hebelten Unbekannte ein Fenster des Wohnanwesens auf, um ...

    mehr
  • 22.12.2025 – 11:50

    POL-MA: Ketsch/Rhein-Neckar-Kreis: Brand in Mehrfamilienhaus

    Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Am Samstagabend wurden Polizei und Feuerwehr wegen eines Brands in einer Wohnung in einem Mehrfamilienanwesen in Ketsch alarmiert. In der Wohnung im dritten Obergeschoss des Anwesens in der Breslauer Straße war es aus bislang unklarer Ursache zu einer Verpuffung gekommen, in deren Folge im Wohnzimmer ein Brand ausbrach. Durch die Druckwelle der Verpuffung wurde die Scheibe eines Fensters und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren