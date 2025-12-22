Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Baumaschinen aus Fahrzeugen entwendet - Zeugenaufruf

Heidelberg (ots)

Im Heidelberger Stadtteil Boxberg wurden in der Nacht von Donnerstag auf Freitag mehrere Baumaschinen aus einem Firmenfahrzeug der Marke Citroen entwendet.

Der Besitzer parkte das Auto am Donnerstagabend gegen 17:30 Uhr in der Straße Im Eichenwald ab und stellte bei seiner Rückkehr zum Fahrzeug am darauffolgenden Tag gegen 06:00 Uhr fest, dass sich Zugang zu dem Fahrzeug verschafft worden war.

Eine bislang unbekannte Täterschaft entwendete sämtliche Arbeitsgeräte der Marken Hilti, Geberit und Bosch. Die Höhe des Diebstahlschadens beläuft sich auf knapp 10.000 Euro.

Auch aus einem im Stadtteil Emmertsgrund geparkten Firmenfahrzeug wurden Werkzeuge im Wert von etwa 2.000 Euro entwendet. Der Besitzer hatte das Auto am Donnerstagnachmittag in der Otto-Hahn-Straße geparkt und wurde auf den Diebstahl aufmerksam, als er Freitagfrüh zu dem Fahrzeug zurückkehrte.

Ob die Taten im Zusammenhang stehen, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen, die vom Polizeirevier Heidelberg-Süd geführt werden.

Personen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise zu den Taten mitteilen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06221 3418-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell