PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis/B291: Sperrung nach Unfall, PM Nr. 1

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Dienstagmorgen ereignete sich kurz nach 08:00 Uhr auf der B 291 zwischen der K 4250 und der L 599 ein Unfall. Derzeit befinden sich neben der Polizei auch Rettungskräfte im Einsatz.

Zum konkreten Unfallhergang sowie zum Verletzungsbild der Unfallbeteiligten und dem Schadensausmaß liegen bislang keine weiteren Informationen vor.

Derzeit ist der Bereich der Unfallstelle in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Ortskundige Verkehrsteilnehmende werden gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren. Es kann in dem Bereich zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Celina-Marie Petersen
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Alle Meldungen Alle
  • 22.12.2025 – 15:55

    POL-MA: Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis: 59-Jährige vermisst - Öffentlichkeitsfahndung

    Wiesloch (ots) - Seit Mittwochvormittag, den 17. Dezember 2025, wird eine 59-jährige Frau vermisst. Die Vermisste verließ gegen 11:20 Uhr die Wohnanschrift des Sohnes in Wiesloch und wurde seither nicht mehr gesehen. Die vermisste Person ist mit einem grauen Pkw VW Golf Variant unterwegs. Das Fahrzeug trägt ein ...

    mehr
  • 22.12.2025 – 15:43

    POL-MA: Heidelberg: Baumaschinen aus Fahrzeugen entwendet - Zeugenaufruf

    Heidelberg (ots) - Im Heidelberger Stadtteil Boxberg wurden in der Nacht von Donnerstag auf Freitag mehrere Baumaschinen aus einem Firmenfahrzeug der Marke Citroen entwendet. Der Besitzer parkte das Auto am Donnerstagabend gegen 17:30 Uhr in der Straße Im Eichenwald ab und stellte bei seiner Rückkehr zum Fahrzeug am darauffolgenden Tag gegen 06:00 Uhr fest, dass sich ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren