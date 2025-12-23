Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis/B291: Sperrung nach Unfall, PM Nr. 1

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Dienstagmorgen ereignete sich kurz nach 08:00 Uhr auf der B 291 zwischen der K 4250 und der L 599 ein Unfall. Derzeit befinden sich neben der Polizei auch Rettungskräfte im Einsatz.

Zum konkreten Unfallhergang sowie zum Verletzungsbild der Unfallbeteiligten und dem Schadensausmaß liegen bislang keine weiteren Informationen vor.

Derzeit ist der Bereich der Unfallstelle in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Ortskundige Verkehrsteilnehmende werden gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren. Es kann in dem Bereich zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell