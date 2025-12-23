Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis/B291: Sperrung nach Unfall, PM Nr. 2 - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Wie bereits berichtet (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6185031), ereignete sich am Dienstagmorgen auf der B 291 zwischen der K 4250 und der L 599 ein Unfall mit drei beteiligten Autos.

Eine 31-jährige VW-Fahrerin fuhr kurz nach 08:00 Uhr auf der Bundesstraße in Fahrtrichtung Schwetzingen, als sie aus bislang unklarer Ursache mit ihrem Fahrzeug nach links in die Gegenfahrspur geriet und mit zwei entgegenkommenden Autos zusammenstieß.

Zunächst kollidierte der VW mit dem Opel eines 60-Jährigen und anschließend mit dem Audi eines 64-Jährigen, die beide in Richtung Hockenheim unterwegs waren.

Bisherigen Ermittlungen zufolge wurden durch die Zusammenstöße drei Unfallbeteiligte leicht und die Unfallverursacherin schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt. Neben Rettungsfahrzeugen war auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz, mit dem ein Notarzt zur Unfallstelle geflogen wurde.

Der 60-jährige Opel-Fahrer, seine 54-jährige Beifahrerin sowie die Unfallverursacherin wurden zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gefahren. Der Audi-Fahrer wurde vor Ort medizinisch betreut.

Nach den Kollisionen blieb der VW auf der Straße stehen, während der Opel und der Audi in einer Böschung zum Stillstand kamen. Alle Fahrzeuge wurden so stark beschädigt, dass diese nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Die Höhe des entstandenen Sachschadens liegt bei knapp 160.000 Euro.

Die beiden im VW befindlichen Hunde blieben unverletzt und wurden im Anschluss an Angehörige übergeben.

Der Bereich der Unfallstelle ist weiterhin gesperrt, da die Reinigungsarbeiten noch etwa 30 Minuten andauern werden. Ortskundige Verkehrsteilnehmende werden gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren.

Der Verkehrsdienst Mannheim hat die Unfallermittlungen übernommen und bittet Personen, die sachdienliche Hinweise zu dem Unfallgeschehen mitteilen können, sich unter der Telefonnummer 0621 174-4222 zu melden.

