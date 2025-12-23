PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-MA: Mannheim: Einbruch in Buchhandlung - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

In der Zeit zwischen vergangenem Samstagabend und Montagmorgen wurde in eine Buchhandlung in der Mannheimer Innenstadt eingebrochen.

Bisherigen Ermittlungen zufolge gelangte eine mindestens dreiköpfige Personengruppe auf nicht näher bekannte Weise in das Einkaufsgeschäft im Quadrat P 7. Im Inneren brachen sie mehrere Büroräume auf, um nach Wertgegenständen zu suchen.

Bislang ist bekannt, dass aus dem Verkaufsgeschäft neben Bargeld auch Spielzeug und Schreibwaren entwendet wurden. Das Diebesgut wurde in ein unbekanntes Transportfahrzeug geladen, womit die Personen die Örtlichkeit anschließend in unbekannte Richtung verließen.

Die Höhe des entstandenen Sach- und Diebstahlschadens ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen, die vom Fachdezernat für Eigentumsdelikte der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg geführt werden.

Personen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise zu der Tat oder der Täterschaft mitteilen können, werden gebeten, sich beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon unter der Telefonnummer 0621 174-4444 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Celina-Marie Petersen
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

