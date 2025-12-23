Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: 20-Jähriger ohrfeigt unbekannten Jungen - Geschädigten- und Zeugenaufruf

Heidelberg (ots)

Am vergangenen Dienstag, 16.12.2025, verständigten aufmerksame Zeugen gegen 07:30 Uhr die Polizei, als sie beobachteten, wie ein Mann einen bislang unbekannten Jungen im Kindes- oder Jugendalter auf dem Bismarckplatz im Heidelberger Stadtteil Bergheim aus unbekannten Gründen ohrfeigte.

Der Tatverdächtige wurde anschließend von zwei unbekannten männlichen Passanten zur Rede gestellt, woraufhin es zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen den Männern kam. Im weiteren Verlauf konnte der Tatverdächtige von einer alarmierten Polizeistreife ausfindig gemacht und kontrolliert werden.

Im Verlauf der Ermittlungen wurde bekannt, dass der Junge, nachdem ihm ein Schlag ins Gesicht verpasst wurde, in eine Bahn einstieg und die Örtlichkeit in unbekannte Richtung verließ. Der Tatverdächtige im Alter von 20 Jahren verließ ebenfalls den Bismarckplatz und soll auf dem Weg in Richtung Hauptstraße noch weitere Passanten angepöbelt haben.

Der Tatverdächtige muss sich wegen eines Körperverletzungsdeliktes verantworten. Er wurde von den hinzugekommenen Rettungskräften aufgrund seines psychischen Ausnahmezustands in eine Fachklinik gebracht.

Das Polizeirevier Heidelberg-Mitte hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht neben weiteren Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall mitteilen können auch den Geschädigten sowie gegebenenfalls weitere Personen, die geschädigt wurden. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06221 1857-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell